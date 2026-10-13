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Zapravo, reč je o dvojici nekadašnjih reprezentativaca Holandije Reneu van der Gijpu i Vimu Kiftu.

1/4 Vidi galeriju Dušan Tadić na meču Bodo Glimt - NEC Foto: Stanley Gontha, Pro Shots / Alamy / Profimedia

"Svaki put kada ga čujem kako priča, odem na Vikipediju da pogledam njegove klubove. Ali ne vidim Real Madrid tamo naveden. A ni Arsenal ni Juventus", rekao je za Tadića Van der Gijp.

Vim Kift se saglasio sa njim.

"I ja se malo slično osećam, on ima veoma visoko mišljenje o sebi", kaže bivši napadač o Tadiću.

Pitanje o kom su debatovili bilo je "da li je Tadić Ajaksova ikona?".

I Gijp i Kift su se saglasili da Srbin ne zaslužuje da ponese tu etiketu, ali to je naravno samo njihovo mišljenje. Zanimljivo bi bilo čuti stav navijača Ajaksa koji su nedavno, u meču njihovog tima i NEK-a, posvetili Tadiću transparent preko čitave tribine.

"Jednom naš kapiten, zauvek naš kapiten", pisalo je na veličanstvenoj paroli koja je "spojila" južnu i severnu tribinu.

"Naravno, nema ni reči laži u onome što je rekao o razlici u nivou između NEK-a i Ajaksa", aludirao je Kift na izjave srpskog fudbalera koje su prethodnih dana izazvale buru i koje su, na kraju dana, i bile tema njihovog razgovora.

Srpski fudbaler se upravo uoči meča dva tima našao na udaru navijača aktuelnog kluba zbog izjava datih u danima pred samu utakmicu. Nakon što mu je zamereno da je omalovažio NEK, bio je primoran da demantuje takvu interpretaciju izjave koju je dao.

"Iskreno, ovo je veoma žalosno. Imam toliko iskustva i znam da mediji uvek traže nešto senzacionalno. Reči mogu da se izvrnu, kontekst da se promeni… Nikada ne bih pokazao nepoštovanje prema ljudima u NEK-u. Nikada! To nisam uradio nijednom u životu. Ali NEK i Ajaks jednostavno ne mogu da se porede, i to ne mislim u lošem smislu", rekao je Tadić posla meča dva tima.