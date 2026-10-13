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"Moje ambicije su uvek velike. U odnosu na prošli put nije su nešto mnogo menjalo, s tim što ovaj put nisam ja selektirao tim i moraćemo da se prilagođavamo i da pravimo igru po igračima. Da probamo da izvučemo maksimum iz sedam utakmica i da posle zime uhvatimo priključak, jer borimo se za opstanak. U veoma smo lošoj situaciji i svaki bod za nas je dobar", rekao je Drinčić, navodi se na klupskom sajtu.

Nekadašnji igrač, kapiten, a kasnije i trener u Radnički se vratio posle godinu i po dana.

"Ambijent mi je poznat, odmah smo počeli da radimo. Nemamo mnogo vremena do petka, ali uradićemo sve što je do nas. Možemo da očekujemo Radnički kao i u mom prvom mandatu. Da igramo visoki presing, imamo posed, imamo dosta šansi za gol i da popravimo realizaciju", naveo je Drinčić.

Radnički će u petak od 17 časova igrati u Surdulici protiv Radnika, utakmicu 12. kola Super lige.

"Imamo jako malo vremena i treba da radimo i pravimo neke rezultate. Već danas smo probali da napravimo nešto, na ovom prvom treningu smo radili taktički deo. Mislim da igrači to dobro shvataju. Jedno je trening, drugo je utakmica. Mi ćemo odmah probati to da radimo protiv Surdulice, pa ćemo videti kako će izgledati", dodao je on.

Drinčić je rekao da je razgovarao sa igračima i da se trudi da iz njih izvuče maksimum.

"Bukvalno smo u takvoj situaciji da nemamo prava da gledamo nešto mnogo napred, niti nazad. Svaki dobar rezultat će nam značiti, svaki pomak u igri koji se desi, a da se vidi je dobar. Svaki poraz će nas vratiti mnogo unazad. Do zime imamo sedam utakmica, teških, ozbiljnih protivnika i na zimu da vidimo gde smo. Sve je to daleko u ovom trenutku, gledamo od utakmice do utakmice", naveo je.

Trener je istakao da igrači moraju da shvate u kakvoj je poziciji Radnički.

"Mi smo na jednom zadatku, da budu oni motivisani i željni. Sad ćemo videti kako će to izgledati. Mislim da su u srpskom fudbalu karakter, želja i motiv bitni faktori i da utiču na to da li ćete doći do pobede. Sve što uspemo da nadogradimo, biće plus", rekao je Drinčić.

Njegov stručni štab činiće treneri Dejan Babić, Vladimir Đorđević, Ivan Tomić, Đorđe Vlajković i Filip Anđelković.

Radnički je odigrao 10 utakmica i ima osam bodova na pretposlednjem 13. mestu.

(Beta)