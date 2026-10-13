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Vest o smrti profesora Vladimira Vuletića u 47. godini potresla je Srbiju. Profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, gde je predavao Rimsko pravo, iza sebe je ostavio životnu priču obeleženu velikim izazovima, o kojima mnogi nisu znali gotovo ništa.

Tužilaštvo je naložilo obdukciju kako bi se utvrdio uzrok smrti.

1/7 Vidi galeriju Vladimir Vuletić Foto: ATAIMAGES, Marko Karović

Iza njegovog javnog života, međutim, krila se dugogodišnja borba sa ozbiljnim zdravstvenim problemima. Još u mladosti suočio se sa teškom dijagnozom, kada mu je, sa tek nešto više od 20 godina, otkriven tumor hipofize na mozgu.

Situacija je tada bila izuzetno ozbiljna, a operacija je predstavljala veliki rizik. Ipak, jedan profesor se prihvatio zahvata i odstranio deo hipofize, čime mu je, prema dostupnim informacijama, spasio život, preneo je "Telegraf".

Posledice operacije pratile su ga decenijama. Zbog poremećaja disanja tokom sna, Vuletić je morao da koristi aparat koji mu je pomagao da normalno diše dok spava. Sa tim problemom živeo je još od mladosti, a ljudi iz njegovog okruženja znali su da je uz sebe često nosio medicinsku opremu.

Njegovo zdravstveno stanje bilo je poznato i pojedinim fudbalerima Partizana, kao i novinarima koji su pratili crno-bele tokom priprema, u vreme kada je Vuletić obavljao funkciju potpredsednika kluba. Sa sobom je, kako se navodi, nosio i aparaturu tešku oko 20 kilograma.

Pored problema sa disanjem, borio se i sa dijabetesom tipa 2, zbog kojeg je morao da vodi računa o nivou šećera u krvi i da uz sebe ima insulin.

Gotovo tri decenije Vladimir Vuletić živeo je sa hroničnim bolestima, ali uprkos svemu nastavio je da se bavi svojim poslom i da bude prisutan u javnom životu. Mnogi nisu ni bili svesni koliko je ozbiljne zdravstvene probleme imao i sa kakvim se izazovima svakodnevno suočavao.

Njegova životna priča svedoči o dugoj i teškoj borbi koju je vodio daleko od očiju javnosti. Uzrok smrti biće poznat nakon što budu završeni naloženi postupci i utvrđene sve relevantne okolnosti.

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