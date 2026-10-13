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Posle uspešno završene sezone u disciplini džet ski konkretno vodenoj tehničkoj, minulog vikenda u Jagodini Nemanja Neca Jovanović vratio se prvoj ljubavi kartingu. I te ne bilo kako već pobednički u klasi senior TAG SP.

1/11 Vidi galeriju Karting Foto: Miodrag Jevtić, Plumrace

– Kada vas domaćin pozove da učestvujte na finalnoj trci njihovog prvenstava, nije lepo odbiti ga. Naravno da sam prihvatio i rado se odazvao pozivu iz Jagodine, naročito ako se zna da sam i ranije vozio na njihovoj stazi. Svima koji prate moju sportsku karijeru poznato je da sam unazad dve sezone u džet ski trkama, na vodenim površinama, ali isto tako znaju da karting moja prva ljubav – uvodne su reči Nemanje Nece Jovanovića.

Dvodnevni program u Jagodini na asfaltu prijao je za promenu, ali da bi uslovi bili iole slični džet ski trkama, zato se potrudila kiša koja je obeležila nedeljni takmičarski dan.

– Subota je bila u znaku treninga, koji su mi poslužili da se podsetim konfiguracije staze, ali i da se “pohvatam“ sa trkačkom spravom na točkovima. Senior TAG SP klasa je zahtevna priča, a konkurencija je bila više nego raspoložena za trkanje. Kiša koja je padala u nedelju nije mi smetala, jer sam praktično naviknut na vodu unazad dve sezone. Domaćin je bio na visini zadatka, tako da smo imali odlične uslove za nadmetanje, što je uslovilo da osvojim prvo mesto. Još jednom hvala svima na predivnom vikendu i verujem da ćemo se u nastupajućim sezonama, barem jedna vikend godišnje ogledati na karting trkama – poručio je Nemanja Neca Jovanović.