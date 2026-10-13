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Fere je u razgovoru za "Jurosport" ispričao da je nakon što je Ronaldo osvojio Zlatnu loptu 2016. godine večerao sa portugalskim fudbalerom i još petnaestak do dvadeset zaposlenih u redakciji.

Nova frizura Kristijana Ronalda Foto: Fayez Nureldine / AFP / Profimedia

Ronaldo je tada nastupao za Real Madrid, a tokom razgovora navodno je otkrio kakav je san imao u vezi sa francuskim fudbalom.

"On je veoma emotivna osoba i bio je svestan koliko Portugalaca živi u Parizu. Rekao je da sanja da jednog dana izađe na Park prinčeva u dresu Pari Sen Žermena, uz 50.000 portugalskih navijača koji bi ga bodrili", prepričao je Fere Ronaldove reči.

Nekadašnji urednik "Frans fudbala" istakao je da je u toj izjavi bilo i šale, ali da je verovao kako iza nje postoji i određena doza iskrenosti. Prema njegovom mišljenju, Ronaldo ne bi nužno odbio Pari Sen Žermen da je francuski klub u nekom trenutku zaista pokušao da ga dovede.

Moglo je da se desi zaigra sa Mesijem u istom klubu.

Ipak, do takvog transfera nikada nije došlo. Ronaldo je nastavio karijeru u Real Madridu, potom je igrao za Juventus i Mančester junajted, pre nego što je 2023. godine prešao u saudijski Al Nasr.

Zanimljivo je da je Portugalac poslednjih godina često omalovažavao francusku Ligu 1, poredeći je sa saudijskim prvenstvom. Godine 2024. izjavio je da je saudijska liga kvalitetnija i da je Pari Sen Žermen jedini ozbiljan klub u Francuskoj.

"Saudijska liga je, naravno, bolja od Lige 1. Francuska ima samo Pari Sen Žermen. Ostali su završili", rekao je tada Ronaldo.

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