Kapitenu Atletiko Madrida, Kokeu, preminula je majka uoči utakmice Lige šampiona protiv Mančester junajteda.
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VELIKA TUGA UOČI LIGE ŠAMPIONA! Kapitenu Atletiko Madrida preminula majka pred duel sa Junajtedom!
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Velika tragedija pogodila je dom kapitena Atletiko Madrida, i to uoči utakmice Lige šampiona protiv Mančester junajteda (21.00).
Dugogodišnji kapiten "Jorgandžija", Koke izgubio je majku na dan utakmice sa Mančester junajtedom. Ovu vest potvrdio je i njegov klub zvaničnim saopštenjem:
- Večeras, pre početka utakmice protiv Mančester Junajteda, biće održan minut ćutanja u znak sećanja na donja Anu Merodio Borhu, majku našeg kapitena Kokea i Borhe Resurekseona, pomoćnog trenera ekipe Juvenil A, koja je preminula jutros u Madridu. Naše najiskrenije saučešće njenoj porodici i prijateljima. Neka počiva u miru - naveli su iz Atletika.
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