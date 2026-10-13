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Velika tragedija pogodila je dom kapitena Atletiko Madrida, i to uoči utakmice Lige šampiona protiv Mančester junajteda (21.00).

Dugogodišnji kapiten "Jorgandžija", Koke izgubio je majku na dan utakmice sa Mančester junajtedom. Ovu vest potvrdio je i njegov klub zvaničnim saopštenjem:

- Večeras, pre početka utakmice protiv Mančester Junajteda, biće održan minut ćutanja u znak sećanja na donja Anu Merodio Borhu, majku našeg kapitena Kokea i Borhe Resurekseona, pomoćnog trenera ekipe Juvenil A, koja je preminula jutros u Madridu. Naše najiskrenije saučešće njenoj porodici i prijateljima. Neka počiva u miru - naveli su iz Atletika.

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