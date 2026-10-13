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"Vesprem je s razlogom na prvom mestu naše grupe, a to su pokazali i u Beogradu. Reč je o ekipi vrhunskog kvaliteta koja ima fantastičnu podršku svojih navijača. Kažnjavaju svaku grešku koju napravite, a povrh svega, imaju i neverovatnog golmana koji nam je u prethodnoj utakmici poljuljao samopouzdanje sa 24 odbrane", rekao je Gonzales, preneo je sajt kluba.

Rukometaši Partizana igraju u sredu od 18.45 u Mađarskoj protiv Vesprema, utakmicu četvrtog kola Lige šampiona.

"Iskustvo igranja protiv ekipe kao što je Vesprem mnogo znači i sigurno je da smo sada bolje pripremljeni za ono što nas očekuje", naveo je španski trener.

U prošlom kolu prošle nedelje u Beogradu Vesprem je pobedio 37:26.

Crno-beli su danas stigli u Mađarsku, gde će obaviti poslednji trening i video analizu pred utakmicu.

Levi bek Partizana Simo Šijan rekao je da ekipa mora da pokaže da je napredovala.

"Očekuje nas jako teška i zahtevna utakmica protiv odlične ekipe Vesprema, što smo videli i u Beogradu. Mislim da smo se dobro pokazali u prvom poluvremenu, ostaje žal što nismo pružili tako dobar otpor i tokom drugih 30 minuta. Očekujem sjajnu atmosferu, kakvu Vesprem Arena pruža i mislim da možemo da budemo još bolji, da pokažemo da smo napredovali", naveo je on.

Njegov saigrač Aljoša Damjanović je prethodni meč sa mađarskim timom propustio zbog prehlade. On je rekao da su ostale još neke sitnice u pripremi za utakmicu.

"Imali smo loše iskustvo sa Vespremom u Beogradu. Možda igra nije bila toliko loša, ali su oni pokazali kakva su ekipa i da im malo treba da se odlepe i naprave razliku na semaforu. Siguran sam da ćemo bolje ući u drugu utakmicu i da ćemo pokazati zašto igramo u Ligi šampiona. Znamo kakva nas atmosfera očekuje i daćemo maksimum da ostvarimo što bolji rezultat", rekao je on.

Posle tri kola u Grupi A Partizan je pretrpeo sva tri poraza, a Vesprem ima sve tri pobede.

(Beta)