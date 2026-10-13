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Prvi meč u Finskoj završen je pobedom domaće selekcije istim rezultatom.

Finska je povela preko Eme Koivisto u trećem minutu, a Srbija je do izjednačenja stigla autogolom Eveline Sumanen u 27. minutu.

U drugom poluvremenu Finska je potvrdila plasman u finale baraža golovima Nee Lehtole u 55. i Olivije Ulenijus u 89. minutu.

Finska će u finalu baraža za odlazak na Svetsko prvenstvo igrati protiv pobednika dvomeča između Italije i Belorusije.

Svetsko prvenstvo u ženskom fudbalu na programu je od 24. juna do 25. jula naredne godine u Brazilu.

(Beta)

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