Ženska fudbalska reprezentacija Srbije nije uspela da se plasira u finale baraža za Svetsko prvenstvo 2027. godine, pošto je i u revanš meču u Staroj Pazovi poražena od Finske sa 1:3.
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Prvi meč u Finskoj završen je pobedom domaće selekcije istim rezultatom.
Finska je povela preko Eme Koivisto u trećem minutu, a Srbija je do izjednačenja stigla autogolom Eveline Sumanen u 27. minutu.
U drugom poluvremenu Finska je potvrdila plasman u finale baraža golovima Nee Lehtole u 55. i Olivije Ulenijus u 89. minutu.
Finska će u finalu baraža za odlazak na Svetsko prvenstvo igrati protiv pobednika dvomeča između Italije i Belorusije.
Svetsko prvenstvo u ženskom fudbalu na programu je od 24. juna do 25. jula naredne godine u Brazilu.
(Beta)
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