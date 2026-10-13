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Vezista nije želeo da se preseli u Englesku, a u razgovoru za Bild je otkrio razloge toga.

1/5 Vidi galeriju Aleksandar Pavlović na meču protiv Srbije 1.10.2026 Foto: Michelle Luka / imago sportfotodienst / Profimedia, Matthias Koch / imago sportfotodienst / Profimedia, Heiko Becker, HMB Media / Alamy / Profimedia

"Pre svega, ogromna je čast kada te pozove klub kao što je Mančester Siti. Ali ja sam odrastao u Minhenu, čitav život sam ovde i igram samo za Bajern. Moja porodica i prijatelji žive ovde, tako da za mene nema ništa bolje. Zbog toga mi nije bilo teško da donesem odluku", jasan je Pavlović.

Osvrnuo se mladi vezista i na želju Građana da uskoči u kopačke Zlatne lopte.

"Svi znaju kakva je klasa od igrača Rodri. Nije slučajno proglašen najboljim na svetu. Normalno da je velika čast kada vas porede sa njim, biće mi to motivacija da budem još bolji i ostvarim sve ciljeve. Želim da napredujem i ustalim se među elitne igrače u svetu fudbala", objasnio je Pavlović i dodao da mu je cilj da ove sezone sa Bajernom osvoji sve trofeje, a posebno Ligu šampiona.