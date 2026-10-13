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Uz 54-godišnjeg hrvatskog stručnjaka, u klubu će ostati i njegovi pomoćnici Robert Kovač i Filip Tapalović.

Kovač je preuzeo ekipu u proleće 2025. godine, kada je Borusija zauzimala 11. mesto na tabeli Bundeslige. Uspeo je da izbori plasman u Ligu šampiona u poslednjem kolu sezone 2024/2025, dok je prošlu sezonu završio na drugom mestu sa 73 osvojena boda, što je peti najbolji bodovni učinak u istoriji kluba.

"Sa Nikom Kovačem smo na veoma dobrom putu otkako je pre nešto više od godinu i po dana preuzeo ekipu. Konstantno unapređuje tim i veoma je cenjen u našem klubu. Produžetak ugovora predstavlja jasan znak kontinuiteta i stabilnosti u Borusiji Dortmund", izjavio je sportski direktor kluba Lars Riken.

Izvršni direktor Karsten Kramer istakao je da se Kovač snažno identifikuje sa klubom, kao i da je saradnja između trenera, njegovog stručnog štaba i sportskog rukovodstva veoma dobra.

Kovač je do sada vodio Borusiju na 53 utakmice Bundeslige, na kojima je osvojio 114 bodova, odnosno prosečno 2,15 po meču. Prema tim podacima, nijedan trener u istoriji kluba nije ostvario bolji prosek.

"Zajedno smo utvrdili jasan pravac razvoja i postavili važne temelje za budućnost. Želimo da nastavimo tim putem. Imamo jasnu viziju načina na koji želimo da igramo i funkcionišemo kao tim, kao i onoga što je potrebno da bismo ostvarili ciljeve. Ne smemo da se zadovoljimo postignutim, već moramo svakodnevno da napredujemo. Uvereni smo da zajedno, uz odlučnost i puno posvećenosti, možemo još mnogo toga da ostvarimo", rekao je Kovač.

(Beta)