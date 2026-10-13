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Od najnovijeg
21:08

8. minut - Napoli poveo protiv Viljareala

Strelac je Amir Rahmani. 

21:03

2. minut - Atletiko već vodi

Strelac je Pablo Barios.

21:02

2. minut - Viking šokirao Bajern

Strelac je Đani Stensis.

21:00

21.00 - Počelo je!

20:59

Pobede Sportinga i Sabaha

Prve dve utakmice druge runde gupne faze Lige šampiona odigrane su od 18.45 časova, a više o njima pročitajte na OVOM LINKU.

16:06

Nastavlja se Liga šampiona

Arsenal – Lil
Arsenal pred svojim navijačima želi da opravda ulogu favorita, ali Lil ima kvalitet da ozbiljno namuči londonski tim. Očekuje se zanimljiv duel u kojem bi brzina i napadačka kreativnost mogli da budu presudni.

Atletiko Madrid – Mančester junajted
Atletiko Madrid poznat je po čvrstoj odbrani i borbenosti, dok Mančester junajted ima ofanzivni potencijal da zapreti u svakom trenutku. Očekuje nas žestoka borba, a detalji i individualni kvalitet mogli bi da odluče pobednika.

Galatasaraj – Barselona
Galatasaraj će uz veliku podršku svojih navijača pokušati da napravi problem Barseloni, koja želi da nametne svoj prepoznatljivi stil igre. Katalonce čeka vruć teren i duel u kojem će morati da budu maksimalno koncentrisani od prvog minuta.

Inter – Klub Briž
Inter ulazi u ovaj susret sa ambicijom da kontroliše igru i iskoristi prednost domaćeg terena. Klub Briž neće imati lak zadatak, ali će pokušati da iznenadi italijanskog velikana disciplinovanom igrom i brzim napadima.

Lajpcig – PSV
Lajpcig će pokušati da iskoristi prednost domaćeg terena, ali ga očekuje ozbiljan test protiv ofanzivno orijentisanog PSV-a. Obe ekipe vole brz fudbal i napade, pa bi publika mogla da uživa u otvorenoj utakmici sa dosta prilika.

Viking – Bajern Minhen
Bajern Minhen u Norvešku stiže sa ambicijom da potvrdi kvalitet i osvoji nova tri boda, ali Viking želi da pred svojim navijačima priredi senzaciju. Nemački gigant ima veliku napadačku snagu, a domaćin će morati da odigra gotovo savršenu utakmicu kako bi izbegao poraz.

Viljareal – Napoli
Viljareal i Napoli sastaju se u duelu dva tima koja imaju dovoljno kvaliteta da naprave probleme svakom rivalu. Očekuje se taktički zanimljiva utakmica u kojoj bi kontrola sredine terena i realizacija stvorenih šansi mogle da budu ključne.