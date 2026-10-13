LIGA ŠAMPIONA! Atletiko i Junajted kreću u veliki obračun, Galatasaraj sprema vruć doček katalonskom gigantu
21.00 Arsenal - Lil
21.00 Atletiko Madrid - Mančester junajted
21.00 Galatasaraj - Barselona
21.00 Inter - Klub Briž
21.00 Lajpcig - PSV
21.00 Viking - Bajern Minhen
21.00 Viljareal - Napoli
Pobede Sportinga i Sabaha
Prve dve utakmice druge runde gupne faze Lige šampiona odigrane su od 18.45 časova, a više o njima pročitajte na OVOM LINKU.
Nastavlja se Liga šampiona
Arsenal – Lil
Arsenal pred svojim navijačima želi da opravda ulogu favorita, ali Lil ima kvalitet da ozbiljno namuči londonski tim. Očekuje se zanimljiv duel u kojem bi brzina i napadačka kreativnost mogli da budu presudni.
Atletiko Madrid – Mančester junajted
Atletiko Madrid poznat je po čvrstoj odbrani i borbenosti, dok Mančester junajted ima ofanzivni potencijal da zapreti u svakom trenutku. Očekuje nas žestoka borba, a detalji i individualni kvalitet mogli bi da odluče pobednika.
Galatasaraj – Barselona
Galatasaraj će uz veliku podršku svojih navijača pokušati da napravi problem Barseloni, koja želi da nametne svoj prepoznatljivi stil igre. Katalonce čeka vruć teren i duel u kojem će morati da budu maksimalno koncentrisani od prvog minuta.
Inter – Klub Briž
Inter ulazi u ovaj susret sa ambicijom da kontroliše igru i iskoristi prednost domaćeg terena. Klub Briž neće imati lak zadatak, ali će pokušati da iznenadi italijanskog velikana disciplinovanom igrom i brzim napadima.
Lajpcig – PSV
Lajpcig će pokušati da iskoristi prednost domaćeg terena, ali ga očekuje ozbiljan test protiv ofanzivno orijentisanog PSV-a. Obe ekipe vole brz fudbal i napade, pa bi publika mogla da uživa u otvorenoj utakmici sa dosta prilika.
Viking – Bajern Minhen
Bajern Minhen u Norvešku stiže sa ambicijom da potvrdi kvalitet i osvoji nova tri boda, ali Viking želi da pred svojim navijačima priredi senzaciju. Nemački gigant ima veliku napadačku snagu, a domaćin će morati da odigra gotovo savršenu utakmicu kako bi izbegao poraz.
Viljareal – Napoli
Viljareal i Napoli sastaju se u duelu dva tima koja imaju dovoljno kvaliteta da naprave probleme svakom rivalu. Očekuje se taktički zanimljiva utakmica u kojoj bi kontrola sredine terena i realizacija stvorenih šansi mogle da budu ključne.