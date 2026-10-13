Mirko Ivanić i Albert Rijera na utakmici protiv Radnika u Surdulici

Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde u četvrtak od 18.45 igraju protiv Lugana prvu utakmicu Lige konferencije.

1/10 Vidi galeriju Radnički 1923 - Crvena zvezda, 11. kolo Super lige Srbije Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

Crveno-beli će u sredu ujutro znatno oslabljeni otputovati za Švajcarsku.

Trener Albert Rijera ne može da računa na suspendovanog Aleksandra Kataija i Osmana Bukarija zbog crvenog kartona iz meča sa Viktorijom Plzenj.

Zdravstveni bilten fudbalera Crvene zvezde pred utakmicu sa Luganom nije nimalo dobar. Mirko Ivanić i Mohamed Abu Fani vratili su se u stroj i trenirali prethodnih dana sa timom, ali procena lekarskog tima je da nisu 100 odsto spremni, pa je trener Albert Rijera odlučio da ne budu u konkurenciji za Lugano.

Kipranin Loizos Loizu vratio se posle reprezentativnih obaveza povređen u Crvenu zvezdu i neće biti spreman za Lugano. Opet, kako sada stoje stvari sva trojica će biti spremni za nedeljni meč protiv Mladosti iz Lučana i okršaj sa Kopenhagenom 22.oktobra na Marakani, u okviru drugog kola Lige konferencije.

Mohamed Čak i Derik Lukasen putovaće sa ekipom u Švajcarsku, a da li će i igrati, odlučiće trener Albert Rijera na dan utakmice. Obojica imaju sitnije povrede i nisu maksimalno spremni za utakmicu.

Junior Andrej Sibinović takođe neće putovati za Lugano, i to samo iz razloga što nije registrovan za UEFA takmičenja. Inače, redovno trenira sa prvim timom, jer je tako odlučio trener Albert Rijera.