Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Salemakers se povredio na treningu krajem septembra, a u pitanju je isti skočni zglob koji je operisao pre dve godine. Dodatni pregledi pokazali su da je došlo do gubitka stabilnosti na mestu prethodne operacije, zbog čega je odlučeno da ponovo bude podvrgnut hirurškom zahvatu.

Milan je naveo da je artroskopsko čišćenje i stabilizacija zgloba, obavljeno u Amsterdamu, uspešno završeno.

Klub nije precizirao kada bi belgijski fudbaler mogao da se vrati na teren, ali italijanski mediji navode da se njegov povratak ne očekuje pre februara.

Salemakers (27) je član Milana od januara 2020. godine, a tokom tog perioda nastupao je i na pozajmicama u Bolonji i Romi. Prošle sezone bio je standardan član ekipe Milana.

(Beta)