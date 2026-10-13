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Grupa navijača Ajaksa uhapšena je u utorak u Splitu, u jednom kafiću na rivi, zbog osnovane sumnje da su pripremali nasilje uoči utakmice.

Hrvatski mediji pišu da su kod grupe uhapšenih ajaksovaca pronađeni hladno oružje i kameni blokovi, a privođenja su se desila tokom poslepodneva

Uhapšeno je 12 pristalica amsterdamskog velikana.

Nije poznato da li će ova grupa navijača biti puštena do početka utakmice ili će biti u pritvoru sve dok se ne završi meč na Poljudu, a zatim biti puštena da se priključe ostatku gostujućih navijača.

U međuvremenu, splitska policija se oglasila saopštenjem povodom nadolazeže utakmice

"U četvrtak, 15. oktobra 2026. godine sa početkom u 18.45 sati u Splitu, na gradskom stadionu Poljud odigraće se fudbalska utakmica UEFA Lige konnferencije između klubova HNK Hajduk i FC Ajax. Pozivamo građane na saradnju: Nazovite odmah 192 ukoliko uočite problem. S obzirom na to da poslepodne i veče pre održavanja utakmice i na sam dan održavanja javnog okupljanja na području Grada Splita očekujemo dolazak i boravak velikog broja gostujućih navijača, pozivamo odgovorne osobe i delatnike u ugostiteljskim objektima, trgovinama i uslužnim delatnostima u centru grada da o svim sumnjivim situacijama koje bi mogle prerasti u sukob ili uništavanje imovine odmah nazovu 192, bez čekanja da takve situacije eskaliraju. Ovde prvenstveno mislimo na grupe navijača u ugostiteljskim objektima koje bi se mogle ponašati protivpravno", piše u objavi splitske policije.

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