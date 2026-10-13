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"Mnogo se priča o Mančester sitiju, a veliki klubovi su često u centru pažnje", rekao je Enrike na konferenciji za novinare na stadionu Etihad, odgovarajući na pitanje o odluci da je Siti prekršio pravila, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Mančester siti u sredu od 21 čas dočekuje dvostrukog uzastopnog šampiona Evrope Pari Sen Žermen, u utakmici drugog kola Lige šampiona.

To će biti prva utakmica koju će Siti odigrati na svom terenu otkako je proglašen krivim za kršenje fnansijskih pravila Premijer lige.

"Moramo da sačekamo i vidimo kakva će biti konačna odluka. Nadam se da će se sve dobro završiti po Mančester siti jer mislim da je ono što su njegovi igrači prikazali na terenu poslednjih godina bilo neverovatno i da su apsolutno zaslužili sve trofeje koje su osvojili. Sada moramo da sačekamo da vidimo šta će nadležni organi odlučiti, odnosno kakvu će odluku doneti sudija", naveo je Enrike.

Nezavisna komisija utvrdila je da je Siti od 2009. do 2018. godine kršio pravila tako što je sa komercijalnim partnerima sklapao fiktivne ugovore kako bi prikriveno obezbedio više od 830 miliona funti za finansiranje fudbalskih aktivnost.

Mančesterski klub je od početka negirao krivicu i uložio je žalbu na odluku.

"Prva vest koju čujete o tome svakako vas iznenadi, ali moramo da poštujemo postupak i sačekamo konačnu odluku. Nadležni organi su odgovorni za donošenje takvih odluka. Ali, kada je reč isključivo o fudbalu, Siti je zaslužio te trofeje. Obožavam njihov način igre. Što se svega ostalog tiče, moramo da sačekamo odluku", rekao je španski trener.

"Trofeji koje osvojite na terenu ostaju osvojeni na terenu. Zaslužili su da ih osvoje i nadam se da će izbeći kaznu. Ipak, moramo da sačekamo", dodao je on.

Enrike je prijatelj sa bivšim trenerom Sitija Pepom Gvardiolom, koji bi u sredu trebalo prvi put da se vrati na Etihad otkako je napustio klub na kraju prošle sezone.

Gvardiola je za 10 godina u Sitiju osvojio 20 trofeja.

Mančester siti je 2008. godine za 200 miliona funti kupila kompanija u vlasništvu šeika Mansura bin Zajeda Al Nahjana, visokog zvaničnika vladajuće porodice Abu Dabija, koji trenutno obavlja funkcije potpredsednika i zamenika premijera Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Pari Sen Žermen je vlasništvu je katarske kompanije Katar Sports Investments.

I Siti i Pari Sen Žermen su 2014. godine kažnjeni zbog kršenja finansijskih pravila Evropske fudbalske unije (Uefa). Pariski klub je tada naveo da je uvek poslovao u skladu sa propisima.

Fudbaler Pari Sen Žermena Usman Dembele upitan je da li je ovo dobar trenutak za duel sa Sitijem, s obzirom na probleme sa kojima se klub suočava van terena.

"Uvek je teško igrati protiv njih, bez obzira na to da li su u dobrom ili lošem trenutku. Imaju izuzetno kvalitetan tim, vrhunske igrače i odličnog trenera. To zapravo ništa ne menja. Protiv Mančester sitija je uvek teško igrati", rekao je Dembela.

Obe ekipe su u prvom kolu ostvarile pobede, Pari Sen Žermen protiv Slovana iz Bratislave 6:1, a Mančester siti protiv Porta 2:0.

(Beta)