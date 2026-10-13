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Trener Liverpula Andoni Iraola rekao je danas da ima "100 odsto" poverenje u fudbalere Florijana Virca i Bredlija Barkolu, koji su se našli na udaru kritika nakon što su došli u klub za obeštećenja veća od 100 miliona funti.

Virc je već proveo celu sezonu u klubu, ali još nije opravdao obeštećenje od 116 miliona funti. U nedelju u porazu od Mančester sitija na domaćem terenu (0:2) nije uspeo značajnije da utiče na igru, čak ni u periodima kada je njegov tim imao inicijativu, preneo je Skaj.

1/6 Vidi galeriju Navijači Liverpula Foto: George Tewkesbury / Shutterstock Editorial / Profimedia, Ryan Browne / Shutterstock Editorial / Profimedia, Sports Press Photo, SPP Sport Press Photo. / Alamy / Profimedia

Barkola je u završnici prelaznog roka iz Pari Sen Žermena došao na Enfild za 123 miliona funti, a delovao je nesigurno i na šest odigranih utakmica još nije pružio značajniji doprinos.

Njih dvojica našli su se pod dodatnim pritiskom posle povreda Aleksandra Isaka, Kodija Gakpa i Dominika Soboslaja, trojice najboljih strelaca Liverpula ove sezone. ; Oni neće neće biti na raspolaganju za utakmicu u sredu od 18.45 protiv LASK-a u Austriji u drugom kolu Lige šampiona.

"Tačno je da su Kodi, Aleks i Dom naši najbolji strelci ove sezone, jer najviše igraju na tim pozicijama. Potrebno nam je da i ostali igrači postižu golove. Verujemo onima koje trenutno imamo na raspolaganju da igraju na tim pozicijama. Bredli i Flo su ove sezone, kao i svi ostali, imali dobre i loše utakmice, ali znamo koliko mogu i sigurni smo da će pružati dobre partije", rekao je Iraola, preneo je Skaj.

"Na kraju, odgovornost je ista za sve. Ponekad se previše usredsređujemo samo na statistiku. Bilo je mnogo stvari kojima sam bio zadovoljan u prethodnoj utakmici. Bredli je imao dobre prilike, ali ih nismo iskoristili. Ipak, imam 100 odsto poverenje i u njega i u Floa", dodao je on.

Virc je svojevremeno igrajući ; Bajer Leverkuzena, gde je važio za jednog od najtalentovanijih mladih fudbalera u Evropi. ;Iraola je kao pozitivan znak izdvojio njegove nastupe za reprezentaciju Nemačke tokom prethodne međunarodne pauze.

"Verovatno nije odigrao najbolju utakmicu, ali je ove sezone je imao i dobrih partija za nas. Sada svi pokušavaju da pronađu odgovore. Imao je nekoliko dobrih nastupa za reprezentaciju i postigao jedan gol. Imaće bolje i lošije utakmice, ali više volim da gledam širu sliku, kako nam oni (Virc i Barkola) pomažu da igramo dobro i ostvarujemo rezultate. Nije mi važno da li će gol postići jedan ili drugi. Važno je šta radimo kao tim", naveo je trener.

Utakmica u Lincu biće druga od šest koje će Liverpul igrati u razmaku od 18 dana, pa se očekuju promene u sastavu.

"Zbog potrebe da igrači budu odmorni, ali i zbog pojedinih lakših zdravstvenih problema, biće teško da sutra izvedemo isti početni sastav", rekao je Iraola.

Takmičenje u Ligi šampiona Liverpul je počeo pobedom protiv Atletiko Madrida 2:1, a LASK je izgubio od AEK-a 0:1.