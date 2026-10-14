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Meljnikova je u Roterdamu trebalo da brani titulu svetske šampionke u višeboju, na prvenstvu koje će trajati od subote do 25. oktobra, a koje predstavlja kvalifikaciono takmičenje za ekipni plasman na Olimpijske igre 2028. godine u Los Anđelesu.

Ruska strana će prema rečima zvaničnika njihovog Saveza zatražiti od MOK-a i Svetske gimnastičke federacije da prvenstvo izgubi status kvalifikacionog za odlazak na naredne Olimpijske igre.

Meljnikova i Listunova osvojile su zlatnu medalju u ekipnom takmičenju na Olimpijskim igrama u Tokiju 2021. godine, gde su pobedile reprezentaciju Sjedinjenih Američkih Država, koja je nastupala bez zvezde Simon Bajls nakon što se ona povukla iz takmičenja.

Pored njih dve ulazak u Holandiju zabranjen je i 18-godišnjoj Ani Kaljmikovoj. Prema pisanju ruskih medija dozvolu za ulazak u Holandiju dobile su četiri ruske gimnastičarke.

Svetska gimnastičarska federacija ukinula je u maju suspenzije koje su ruskim gimnastičarkama onemogućavale međunarodne nastupe, nakon višegodišnje zabrane uvedene zbog ruskog napada na Ukrajinu.

Zemlje domaćini sportskih događaja i dalje zadržavaju pravo da odbiju izdavanje viza iz političkih ili bezbednosnih razloga.

(Beta)