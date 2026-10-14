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Fudbalski klub Borusija Dortmund produžio je danas ugovor sa trenerom Nikom Kovačem do juna 2029. godine.

Dortmund je ozvaničio ovaj dogovor, dan pre utakmice Lige šampiona protiv Bode Glimta, što samo po sebi svedoči o uspehu hrvatskog trenera otkako je preuzeo ekipu u januaru 2025. godine kada je tim bio na 11. mestu u Bundesligi.

Kovač je pomogao Dortmundu da se oporavi i završi na četvrtom mestu koje vodi u Ligu šampiona, a zatim ga je prošle sezone odveo do drugog mesta. Nakon leta punog promena, Dortmund je dobro počeo i tekuću sezonu sa četiri pobede u dosadašnjih pet utakmica Bundeslige.

1/4 Vidi galeriju Trener Borusije iz Dortmunda - Niko Kovač Foto: kolbert-press/Marc Niemeyer / imago sportfotodienst / Profimedia, Malte Ossowski/Sven Simon / imago sportfotodienst / Profimedia, Action Press / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Na veoma smo dobrom putu sa Nikom Kovačem otkako je preuzeo dužnost pre nešto više od godinu i po dana. On je u kontinuitetu razvijao tim i uživa veliko poverenje i podršku unutar kluba", rekao je generalni direktor Dortmunda za sportska pitanja Lars Riken. ; Riken je dodao da je produženje ugovora sa Kovačem "jasan znak kontinuiteta i stabilnosti u Borusiji Dortmund".

Klub je takođe produžio ugovore sa njegovim bratom Robertom Kovačem, kao i sa drugim pomoćnikom Filipom Tapalovićem.

Sportski direktor Dortmunda Ole Buk izjavio je da sa 54-godišnjim Kovačem ima veoma blizak odnos zasnovan na poverenju.

"U kontaktu smo skoro svakodnevno i radimo na preduzimanju narednih koraka ka uspehu sa timom", rekao je Buk.

Kovačevi prvi veliki uspesi kao trenera vezani su za Ajntraht koji je 2018. godine vodio do pobede protiv Bajerna iz Minhena u finalu Kupa Nemačke. Naredne sezone je sa Bajernom osvojio "duplu krunu", a potom je trenirao još i Monako i Volfsburg.

Beta