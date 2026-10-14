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Bivši kapiten fudbalera Real Madrida Dani Karvahal potpisao je danas ugovor sa Hetaferom.

Karvahal je bio bez kluba otkako mu je u junu istekao ugovor sa Realom, a sa Hetafeom je potpisao ugovor do juna naredne godine.

Legenda Real Madrida - Dani Karvahal Foto: Daniel Gonzalez/EFE, Alex Perez / imago sportfotodienst / Profimedia, SERGIO PEREZ/EFE

Ovaj 34-godišnji fudbaler je proveo 23 godine u Real Madridu i jedan je od najtrofejnijih igrača u istoriji sa 27 osvojenih titula, uključujući šest trofeja u Ligi šampiona.

Karvahal je odigrao 51 utakmicu za reprezentaciju Španije i osvojio je Ligu nacija 2023. i Evropsko prvenstvo 2024. godine.

Beta

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