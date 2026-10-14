Legendarni desni bek Reala nastavlja karijeru u Hetafeu, sa kojim je potpisao ugovor do juna.
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ŠEST TITULA LIGE ŠAMPIONA, 27 TROFEJA, A SADA NOVI KLUB! Legendarni as Reala iznenadio sve!
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Bivši kapiten fudbalera Real Madrida Dani Karvahal potpisao je danas ugovor sa Hetaferom.
Karvahal je bio bez kluba otkako mu je u junu istekao ugovor sa Realom, a sa Hetafeom je potpisao ugovor do juna naredne godine.
Legenda Real Madrida - Dani Karvahal Foto: Daniel Gonzalez/EFE, Alex Perez / imago sportfotodienst / Profimedia, SERGIO PEREZ/EFE
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Ovaj 34-godišnji fudbaler je proveo 23 godine u Real Madridu i jedan je od najtrofejnijih igrača u istoriji sa 27 osvojenih titula, uključujući šest trofeja u Ligi šampiona.
Karvahal je odigrao 51 utakmicu za reprezentaciju Španije i osvojio je Ligu nacija 2023. i Evropsko prvenstvo 2024. godine.
Beta
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