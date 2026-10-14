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Nekadašnji kapiten LiverpulaStiven Džerard zatražio je najoštrije moguće sankcije za Mančester siti, koji se tereti za ozbiljna kršenja finansijskih propisa Premijer lige u periodu od 2009. do 2018. godine.

Dok klub sa "Etihada" odlučno odbacuje optužbe, fudbalska javnost čeka konačan epilog postupka koji bi mogao da ima velike posledice po engleski fudbal. Među mogućim posledicama pominje se i oduzimanje trofeja, što bi moglo da utiče na istoriju Premijer lige.

1/7 Vidi galeriju Mančester siti, stadion Etihad Foto: Molloy/ProSports / Shutterstock Editorial / Profimedia, Martin Rickett, PA Images / Alamy / Profimedia, Conor Molloy / imago sportfotodienst / Profimedia

Siti je tokom spornog perioda osvojio četiri titule prvaka Engleske, a jedna od njih stigla je u sezoni 2013/14, kada je Liverpul završio kao drugi. Ipak, Džerard ističe da ga eventualno naknadno dodeljivanje šampionske medalje ne zanima.

- Nemam ništa lično protiv igrača Mančester sitija iz tog doba. Bili su izvanredni. Doživeli su svoje velike trenutke i verovatno zasluženo. Ipak, nisam čovek koji bi prihvatio šampionsku medalju retroaktivno. Odavno sam se pomirio sa činjenicom da nisam osvojio Premijer ligu, kao i sa onim okliznućem protiv Čelsija - poručio je Džerard.

Legendarni vezista Liverpula naglasio je da ovaj slučaj nije pitanje ličnog rivalstva niti samo borbe za trofeje, već da se radi o integritetu čitavog takmičenja i klubovima koji su se nadmetali pod istim pravilima.

- Čuo sam mnoge navijače i fudbalere Mančester sitija kako govore da im niko ne može oduzeti te trenutke. Ali šta je sa trenucima koje su oni oduzeli drugima? Ne govorim ovde samo o sebi i Liverpulu. Reč je o Totenhemu, Mančester junajtedu, Evertonu, o timovima sa dna tabele i onima koji su se borili za trofeje - istakao je bivši reprezentativac Engleske.

Džerard smatra da eventualno izbacivanje Sitija u Čempionšip ne bi predstavljalo dovoljno strogu kaznu. Umesto toga, zalaže se za kombinaciju zabrane transfera i oduzimanja bodova tokom određenog perioda.

- Mora da se postavi primer za istoriju. Mislim da njihovo izbacivanje u Čempionšip nije fer prema klubovima koji su tamo. Ne mislim da je to dovoljno, jer će se oni odmah vratiti. Mislim da to mora da bude zabrana transfera i oduzimanje bodova tokom određenog vremenskog perioda. Neka pate kao što su primorali sve ostale da pate tokom tih devet, 10 godina koliko su to radili - zaključio je Džerard.

Slučaj protiv Mančester sitija i dalje je jedna od najvažnijih tema engleskog fudbala, a konačna odluka mogla bi da ostavi dugoročne posledice po klub i Premijer ligu. Do tada, optužbe ostaju predmet postupka, a eventualne sankcije zavisiće od konačnog ishoda.

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