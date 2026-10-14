U drugom kolu Lige šampiona, Mančester siti se sastaje sa Pari Sen Žermen, dok Roma dočekuje Real Madrid. Pratite sve utakmice uživo na programima "TV Arena sport".
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SPEKTAKL U LIGI ŠAMPIONA: Siti na PSŽ, Real gostuje Romi, Liverpul pred novim izazovom!
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Drugo kolo Lige šampiona donosi devet utakmica, a najveću pažnju privlači okršaj Mančester sitija i Pari Sen Žermena. Ljubitelji fudbala imaće priliku da uživaju i u duelu Rome i Real Madrida, dok Aston Vila dočekuje Fenerbahče.
Raspored utakmica za sredu, 14. oktobar:
18.45
Fejenord - Komo
LASK - Liverpul
21.00
Mančester siti - Pari Sen Žermen
Roma - Real Madrid
Aston Vila - Fenerbahče
Real Betis - Porto
Bodo Glimt - Borusija Dortmund
Šahtjor Donjeck - AEK
Slovan Bratislava - Štutgart
Utakmica na "Etihadu" biće jedan od glavnih događaja večeri, jer se sastaju Mančester siti i PSŽ, dva kluba sa velikim ambicijama u elitnom evropskom takmičenju.
Direktne prenose svih mečeva možete gledati uživo na programima "TV Arena sport".
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