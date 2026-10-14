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Drugo kolo Lige šampiona donosi devet utakmica, a najveću pažnju privlači okršaj Mančester sitija i Pari Sen Žermena. Ljubitelji fudbala imaće priliku da uživaju i u duelu Rome i Real Madrida, dok Aston Vila dočekuje Fenerbahče.

Raspored utakmica za sredu, 14. oktobar:

18.45

Fejenord - Komo

LASK - Liverpul

21.00

Mančester siti - Pari Sen Žermen

Roma - Real Madrid

Aston Vila - Fenerbahče

Real Betis - Porto

Bodo Glimt - Borusija Dortmund

Šahtjor Donjeck - AEK

Slovan Bratislava - Štutgart

Utakmica na "Etihadu" biće jedan od glavnih događaja večeri, jer se sastaju Mančester siti i PSŽ, dva kluba sa velikim ambicijama u elitnom evropskom takmičenju.

Direktne prenose svih mečeva možete gledati uživo na programima "TV Arena sport".

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Liga šampiona - dodela pehara Izvor: Kurir