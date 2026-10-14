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Tužna vest potresla je Split i sportsku javnost u regionu. Jan Morović, mladi bokser pred kojim je bila velika sportska budućnost, iznenada je preminuo, a od njega se emotivnom porukom oprostio njegov matični klub, Bokserski klub Torcida Split.

Morović je iza sebe ostavio zapažene rezultate i trag u istoriji splitskog kluba. Kako prenose hrvatski mediji, čak tri godine zaredom osvajao je titulu prvaka Hrvatske u konkurenciji mlađih seniora do 22 godine, u kategoriji do 92 kilograma. Godine 2024. okitio se i titulom seniorskog prvaka Hrvatske.

Bio je i prvi reprezentativac iz redova Torcide, a boje Hrvatske branio je na međunarodnoj sceni, uključujući evropska prvenstva u konkurenciji mlađih seniora. Njegovi uspesi predstavljali su veliki ponos kluba, koji se sada od svog boksera oprostio rečima koje svedoče o bolu zbog preranog gubitka.

"Ostali smo bez brata, prijatelja i šampiona"

Iz Bokserskog kluba Torcida Split objavili su dirljivu poruku u kojoj su istakli da Morović za njih nije bio samo sportista već i prijatelj i deo porodice.

"U dubokoj boli i sa neizmernom tugom opraštamo se od našeg brata Jana. Preranim odlaskom našeg Jana ostali smo bez brata, prijatelja, sportiste, našeg šampiona, pred kojim je bio najbolji deo života".

U nastavku oproštaja prisetili su se vremena provedenog sa njim, njegovih nastupa i borbenosti u ringu, zahvalivši mu na trenucima ponosa koje im je priredio.

"Dragi Jane, hvala ti za svaki trenutak proveden sa nama, u dvorani i van nje. Hvala ti što si nas toliko puta učinio ponosnima svojom hrabrošću i borbenošću u ringu. Naš prvak Hrvatske i prvi reprezentativac iz redova Torcide - zauvek ćeš biti naš ponos".

Klub je poručio da Morović nikada neće biti zaboravljen i uputio iskreno saučešće njegovoj porodici, rodbini i prijateljima.

"Zauvek ćeš ostati deo našeg kluba. Torcida te nikada neće zaboraviti. Porodici, rodbini i prijateljima izražavamo iskreno saučešće. Jane, počivaj u miru Božjem", navodi se u oproštajnoj objavi.

Objava BK Torcida Foto: Screenshot

Pred njim je bio veliki sportski put

Morovićev odlazak posebno je bolan zbog svega što je već ostvario, ali i zbog potencijala koji je tek trebalo da pokaže. Njegovi rezultati svrstali su ga među zapažene mlade boksera u Hrvatskoj, dok je status prvog reprezentativca Torcide imao posebno mesto u istoriji kluba.

Hrvatski sportski mediji preneli su vest o njegovoj smrti i emotivni oproštaj ljudi sa kojima je delio ring i klupski život. Uzrok smrti u dostupnim izveštajima nije naveden.

Jan Morović ostaće upamćen po šampionskim titulama, reprezentativnim nastupima i ponosu koji je doneo svom klubu.