Slušaj vest

Hrvati guraju Zagreb ispred Beograda, a njihov košarkaški velikan ne može da izađe na kraj ni sa "moćnim" Slovanom.

Dok se sa druge strane granice već prave planovi o tome kako bi hrvatska prestonica mogla da bude ispred Beograda u projektu NBA Evropa, Cibona se pobrinula da nas sve podseti na to gde se trenutno nalazi.

Zagrepčani su pred svojim navijačima ispustili dvocifrenu prednost i izgubili od debitanta u ABA ligi, Slovana iz Bratislave (90:82), pa su se velike ambicije sudarile sa surovom realnošću.

NBA Evropa, Zagreb ispred Beograda, Cibona u društvu večitih – a onda hladan tuš u "Draženovom domu"! Teško je zamisliti bolji povod da se ponovo postavi pitanje koliko su velike ambicije u skladu sa trenutnim stanjem na terenu.

Cibona ispred Zvezde i Partizana? Rezultati govore sami za sebe!

Niko ne može da ospori da je Cibona velikan evropske košarke. Dva puta je bila prvak Evrope, iznedrila je legende i ostavila neizbrisiv trag u istoriji ovog sporta. Međutim, slavna prošlost ne može sama da garantuje mesto u budućnosti, posebno kada se govori o projektu kakav je NBA Evropa.

Dok Crvena zvezda i Partizan godinama nastupaju u Evroligi, igraju pred punim tribinama i privlače ogromnu pažnju navijača, Cibona je prethodnih sezona prolazila kroz ozbiljne finansijske probleme, dugove i rezultatske sunovrate.

U sezoni 2024/25. zagrebački klub završio je ABA ligu sa samo četiri pobede i 26 poraza, na 15. mestu. Problemi su bili toliko ozbiljni da se govorilo o blokadi računa, kašnjenju isplata i borbi za opstanak kluba.

Upravo zato je teza da bi Zagreb mogao da bude ispred Beograda izazvala toliko pažnje. Ako se govori o poslovnom potencijalu i tržištu, to je jedna stvar. Ali ako se Cibona već stavlja u isti kontekst sa večitim rivalima, onda bi valjalo pogledati i šta kažu međusobni rezultati.

Partizan protiv Cibone: 37:11 za crno-bele!

Kada je reč o međusobnim duelima u ABA ligi, Partizan ima ubedljivu prednost nad Cibonom. Zvanična statistika regionalnog takmičenja beleži 37 pobeda crno-belih i 11 trijumfa zagrebačkog kluba.

Ni poslednje sezone nisu donele mnogo razloga za optimizam navijačima Cibone. Partizan je u sezoni 2024/25. slavio u Zagrebu sa 93:59, dok je prvi međusobni duel te sezone u Beogradu završen rezultatom 113:78 za crno-bele.

Ni sezonu ranije Cibona nije uspela da pronađe rešenje za ekipu iz Beograda: Partizan je slavio sa 96:67 na svom terenu, a zatim i sa 87:74 u Zagrebu.

1/7 Vidi galeriju Cibona - Partizan, ABA liga Foto: Cibona / Ivana Dergez

Ni Zvezda nije imala mnogo problema sa Zagrepčanima

Slična slika vidi se i u duelima sa Crvenom zvezdom. Prema zvaničnoj statistici ABA lige, crveno-beli imaju 36 pobeda, dok je Cibona slavila 12 puta.

U sezoni 2024/25. Zvezda je oba puta bila bolja od zagrebačkog tima. U Beogradu je pobedila 88:78, a u Zagrebu je slavila ubedljivije – 107:81.

I prethodna sezona donela je dva trijumfa crveno-belih: 84:56 u Beogradu i 82:59 u Zagrebu. Cibona je, doduše, u martu 2023. uspela da iznenadi Zvezdu i slavi sa 85:81.

Ali kada se pogleda ukupan bilans, prednost je jasno na strani beogradskog kluba.

1/4 Vidi galeriju Foto galerija iz Zagreba Foto: Cibona / Ivana Dergez, Cibona/Ivana Dergez

Veliko ime i istorija nisu dovoljni za NBA Evropu

Cibona je tokom 2026. napravila korake ka oporavku, dobila većinskog vlasnika i vratila se u FIBA Ligu šampiona. To su važni pomaci za klub koji je poslednjih godina prolazio kroz tešku krizu.

Ipak, oporavak tek treba da se potvrdi kontinuitetom. Jedno je vratiti stabilnost, a drugo dokazati da si spreman za projekat koji bi mogao da promeni evropsku košarku.

NBA nije zvanično pomenula Zagreb među gradovima koje razmatra za svoj evropski projekat, niti je potvrđeno da je hrvatska prestonica ispred Beograda - već je takvu tezu izneo poznati hrvatski košarkaški novinar Tvrtko Puljić. To je isključivo njegova procena, a konačan izbor gradova i klubova zavisiće od kriterijuma koje organizatori budu postavili.

Beograd, sa Zvezdom i Partizanom, ima snažne argumente: publiku, evropsko iskustvo, sportske rezultate i tradiciju koja se i danas vidi na parketu. Zagreb ima istoriju i pokušava da obnovi svoju košarkašku infrastrukturu, ali Cibona mora da pokaže da može ponovo da bude stabilan i konkurentan klub.

Dok se u Hrvatskoj već razmišlja o Zagrebu kao mogućem centru NBA Evrope, Cibona bruka u regionalnom takmičenju. Poraz od Slovana samo je dodatno podgrejao pitanje koliko je zagrebački klub daleko od društva u kojem bi, prema ambicioznim najavama, želeo da se nađe. Pre nego što počnu da gledaju ka NBA Evropi i beogradskim večitima, Zagrepčani bi možda prvo trebalo da pronađu recept za pobede u ABA ligi.

Bonus video