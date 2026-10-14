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Košarkaši Toronta koje sa klupe predvodi Darko Rajaković su ostvarili neverovatnu pobedu protiv aktuelnog NBA šampiona.

Toronto je pobedio Njujork rezultatom 148:98.

Iako je u pitanju utakmica predsezone trijumf od 50 razlike i to protiv šampiona zaista je nešto neočekivano.

1/5 Vidi galeriju Prva runda plej-ofa, Klivlend - Toronto, Darko Rajaković Foto: Jason Miller / Getty images / Profimedia, Pamela Smith / Getty images / Profimedia

Srbin je na ovoj utakmici koristio 18 košarkaša dok je kolega sa klupe Niksa koristio 13 igrača.

Reptorsi su već na poluvremenu imali 39 poena prednosti pošto su uspli da postignu ukupno 86 poena. U nastavku je Toronto samo povećao razliku, pa je na kraju završeno sa neverovatnim plusom od 50 poena.

Najefikasniji u pobedničkom timu je bio Kavaj Lenard koji je za nešto manje od 17 minuta postigao 21 poena uz pet skokova i dve ukradene lopte. U poraženom sastavuse istakao Džejms Vajzmen koji je uz 18 poena imao i 10 skokova.

Pogledajte najzanimljivije detalje sa utakmice Toronto - Njujork:

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