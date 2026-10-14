Slušaj vest

Privatni helikopter, sponzorski ugovor i sumnje u zaobilaženje seleri kepa! Lebron Džejms našao se u centru nove NBA kontroverze nakon što je otkriveno da koristi avijaciju kompanije "Fanatics" za putovanja između Njujorka i Filadelfije.

Slučaj je privukao pažnju Pabla Torea, novinara čije je istraživanje prethodno uzdrmalo NBA i dovelo do kazni za Los Anđeles Kliperse. Sada se postavlja pitanje koje bi moglo da izazove novu buru u američkoj košarci - da li je Lebronov luksuzni prevoz samo deo sponzorskog ugovora ili postoji razlog da NBA detaljnije ispita ovaj aranžman?

Legendarni košarkaš ovog leta stigao je u Filadelfiju, gde je potpisao dvogodišnji ugovor sa Seventisiksersima vredan oko osam miliona dolara. Posebnu pažnju privukla je Lebronova odluka da se ne preseli u ovaj grad. Umesto toga, Kralj je rešio da živi u Njujorku, odakle na treninge i utakmice putuje helikopterom.

I tu počinje priča koja je privukla pažnju američkih medija. Džejms na raspolaganju ima helikopter kompanije "Fanatics", a troškove prevoza pokriva njegov sponzorski ugovor sa ovom kompanijom. Prema pisanju portala "Front Office Sports", letelica je tokom jedne nedelje zabeležila čak 12 povratnih putovanja između Njujorka i Filadelfije!

1/5 Vidi galeriju Lebron Džejms u Filadelfiji Foto: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia, Mitchell Leff / Getty images / Profimedia

Luksuzni letovi vrede hiljade dolara

Koliko je ovakav način putovanja skup, najbolje pokazuje podatak da se cena čarter-leta helikopterom između ova dva grada procenjuje na 6.000 do 9.000 dolara u jednom pravcu, prema navodima "TMZ Sportsa". Let traje približno 30 do 45 minuta, dok put automobilom može da potraje između sat i po i dva sata, u zavisnosti od saobraćaja.

Za Džejmsa, koji i sa 41 godinom predstavlja jednu od najvećih zvezda svetske košarke, ovakav prevoz znači više vremena za odmor i obaveze van parketa. Međutim, kada se sazna da troškove ne snosi direktno igrač, već kompanija sa kojom ima višegodišnji komercijalni ugovor, otvaraju se pitanja o stvarnoj vrednosti pogodnosti koju dobija.

Džejmsov predstavnik potvrdio je da je pristup korporativnoj avijaciji deo ugovora sa "Fanaticsom", potpisanog još u januaru 2024. godine, dok je košarkaš nastupao za Los Anđeles Lejkerse. Dakle, prema dosad objavljenim informacijama, reč je o aranžmanu koji je postojao pre njegovog dolaska u Filadelfiju, a ne o pogodnosti koju mu je novi klub direktno ponudio.

Zašto je slučaj privukao pažnju Pabla Torea?

Upravo je pitanje vrednosti ovakvih pogodnosti i njihovog odnosa sa pravilima NBA lige privuklo pažnju Pabla Torea. Istraživački novinar, čiji je podkast razotkrio finansijske veze u slučaju Kavaja Lenarda i Klipersa, potvrdio je 13. oktobra da njegov tim pomno prati priču o Džejmsovom helikopteru.

Tore je na događaju "Front Office Sports Tuned In" otkrio da mu se javljaju i vlasnici NBA klubova, koji mu prosleđuju tekstove o ovom aranžmanu i pitaju ga šta se zapravo dešava.

To je dodatno podgrejalo interesovanje za slučaj. Ipak, Tore zasad nije objavio konačne zaključke, niti je potvrdio da će sigurno uslediti posebna istraživačka serija o Džejmsu.

Da li NBA ima razloga za uzbunu?

U NBA ligi postoje stroga pravila koja sprečavaju klubove da igračima obezbeđuju prikrivenu dodatnu naknadu kako bi zaobišli ograničenja plata. Zato se postavlja pitanje da li pogodnost velike tržišne vrednosti, koju igrač koristi dok nastupa za određeni klub, može da otvori slične dileme.

Ipak, važno je naglasiti da za sada nema javno objavljenog dokaza da je Filadelfija prekršila pravila, niti potvrde da je NBA pokrenula zvaničnu istragu zbog Džejmsovih letova. Postojanje sponzorskog ugovora i korišćenje helikoptera sami po sebi ne dokazuju bilo kakvu nepravilnost.

Ono što ovoj priči daje posebnu težinu jeste prethodni slučaj Klipersa, koji je pokazao koliko ozbiljne posledice mogu da uslede kada liga utvrdi kršenje finansijskih propisa. Da li će i Džejmsov aranžman biti predmet detaljnije provere ili će se ispostaviti da je sve u granicama dozvoljenog, tek treba da se vidi.