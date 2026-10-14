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Crvena zvezda će biti oslabljena na gostovanju Luganu u Ligi konferencije.

Šef stručnog štaba crveno-belih Albert Rijera neće moći da računa na šestoricu važnih fudbalera. Klub iz Ljutice Bogdana je objavio spisak fudbalera koji putuju u Švajcarsku gde će biti odigrana utakmica prvog kola evropskog takmičenja.

Kako je Kurir najavio u Švajcarskoj neće biti Mirka Ivanića, Mohameda Abu Fanija i Liozosa Loizua, sve trojce zbog povreda.

Takođe, neće biti ni Aleksandra Kataija koji, prema rečima Rijere, nije izbačen iz tima, a neće biti ni suspendovanog Osmana Bukarija koji je na utakmici protiv Viktorije u Plzenju dobio crveni karton.

Ono što predstavlja dodatni problem jeste izostanak Derika Lukasena sa spiska fudbalera koji putuju u Lugano.

1/6 Vidi galeriju Albert Rijera Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

Na spisku se nalazi 22 fudbalera:

Mateus, Savo Radanović, Ivan Guteša, Juta Nakajama, Miloš Veljković, Frenklin Tebo Učena, Stefan Gudelj, Matej Strika, Mihailo Ristić, Mahmudu Bađo, Rade Krunić, Matej Gaštarov, Tomas Handel, Timi Maks Elšnik, Vasilije Kostov, Dimitrije Šarić, Je Gon Kim, Kristijan Balov, Vladimir Lučić, Mo Čam, Marko Arnautović, Bamba Dijeng.

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