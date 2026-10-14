Albert Rijera iz vremena kada je bio trener Ajntrahta

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Navijači Ajntrahta iz Frankfurta žale za Albertom Rijerom i ljute se na upravu što nije stala uz španskog trenera prošle sezone, kada je pokušao da zavede red u svlačionici.

Ajntraht je za vikend doživeo debakl na gostovanju u Lajpcigu, gde ga je domaći Red bul deklasirao rezultatom 6:0.

Albert Rijera kao trener Ajntrahta iz Frankfurta Foto: Jürgen Kessler / imago sportfotodienst / Profimedia

Umesto titule, borba za opstanak

Ajntraht je imao velike ambicije ove sezone, pričalo se čak i o napadu na titulu, ali usledilo je bolno prizemljenje. Posle pet odigranih kola klub iz Frankfurta nalazi se na 14. mestu tabele, tik iznad zone ispadanja. Sa svega pet osvojenih bodova, uz katastrofalnu gol razliku 9:16.

Navijački forumi Ajntrahta kao i jaka tifo zajednica na mreži X prosto su proključali posle bolnog poraza u Lajpcigu. Trener Adi Hiter stavljen je na stub srama, kao i većina fudbalera tima koji vredi više od 288 miliona evra. Navijači otvoreno govore o lošoj atmosferi u svlačionici i među igračima i prozivaju upravu što nije stala uz Alberta Rijeru, ovog proleća.

- Da smo ostali uz Rijeru i dali mu vremena, danas bismo se rešili ovih simboličnih igrača i imali bismo potpuno drugačiji kvalitet tima i atmosferu. Ali nažalost, okruženje u Frankfurtu ne podržava takve stvari - napisao je izvesni Lukas na mreži X i dodao:

Nemci Španca platili 1,3 miliona evra

- Sviđao vam se ili ne, to je pogodilo pravo u centar. Sve što je Rijera rekao o kvalitetu tima, liderima, kapitenima, svlačionici, nivou kondicije, okruženju, medijima i upravi bila je istina. Niko nije želeo da to čuje.

Ajntraht iz Frankfurta je za Alberta Rijeru platio slovenačkom Celju obeštećenje od približno 1,3 miliona evra, dok je njegova godišnja plata u Nemačkoj iznosila oko 1,5 miliona evra. To je manje od sume koju prima u Crvenoj zvezdi, gde po sezoni zarađuje 960.000 evra.

Albert Rijera je u nemačkom Ajntrahtu iz Frankfurta proveo svega 104 dana — od 1. februara do 17. maja 2026. godine, odnosno nešto više od tri meseca. Klub se s njim sporazumno razišao nakon razočaravajućih rezultata. Na 14 prvenstvenih utakmica ostvario je četiri pobede, pet remija i pet poraza, a Ajntraht je sezonu završio na osmom mestu Bundeslige.

1/8 Vidi galeriju Albert Rijera na 180. večitom derbiju Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©, Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Sukobi sa igračima

Kako su nemački mediji pisali rezultati su bili glavni razlog zašto je Albert Rijera otišao iz Ajntrahta. Ali, bilo je tu i nekih drugih stvari, posebno određenih sukoba sa pojedinim fudbalerima koji nisu želeli da prihvate njegove principe rada. A, ušao je Španac u otvoreni konflikt sa čak petoricom igrača.

Najveći sukob Albert Rijera imao je sa Jonatanom Burkardom. Prema medijskim izveštajima, spor je nastao oko njegovih fizičkih i kondicionih parametara. Rijera je navodno bio nezadovoljan njegovim procentom telesne masti, a u medijima zamerano mu je i što problem nije rešio direktnim razgovorom s napadačem. Burkard je potom dobio novčanu kaznu zbog navodne uvrede trenera, kako su pisali nemački portali. Rijera u javnim nastupima negirao da je njihov odnos bio onakav kakvim su ga mediji predstavljali.

Albert Rijera i Jonatan Burkard u Ajntrahtu Foto: Jürgen Kessler / imago sportfotodienst / Profimedia

Svađa za svađom

Mario Gece, iskusni bivši nemački reprezentativac praktično je izgubio mesto u timu kod španskog trenera. U završnom delu Rijerinog mandata često je ostajao na klupi, čak i čitave utakmice. Španac je obrazlagao da bira igrače prema formi i spremnosti, ali je takav tretman Gecea izazvao veliko nezadovoljstvo i dodatno narušio atmosferu.

Prema izveštajima nemačkih medija i odnos sa kapitenom Robinom Kohom bio je opterećen. Koh je bio među iskusnim igračima koji nisu bili zadovoljni Rijerinim načinom rukovođenja ekipom. Navodno između njih nije bilo otvorene svađe, ali jeste izvesne netrpeljivosti.

Albert Rijera imao je velikih problema u Ajntrahtu Foto: Jürgen Kessler / imago sportfotodienst / Profimedia

Navijači ga oterali, pa zažalili

Artur Teat, belgijski defanzivac bio je još jedan od igrača koji su izgubili status prvotimca kod Alberta Rijere. Njegovo preseljenje na klupu pojačalo je utisak da španski trener ima problem s grupom iskusnijih fudbalera.

Albert Rijera javno je kritikovao doprinos Džana Uzuna u odbrani, odnosno nedovoljno zalaganje bez lopte. Uzun je u pojedinim utakmicama izostavljan iz postave, što je izazvalo polemike jer je bio jedan od kreativno najvažnijih fudbalera ekipe.

Kada je sve ovo dospelo u javnost Albert Rijera nije dobio podršku uprave. Na konferencijama za štampu ulazio je u oštre rasprave sa nemačkim novinarima. Na kraju sezone, navijači razočarani rezultatima Ajntrahta ispratili su ga sa transparentom:

"Nada de gracias, Alberto" — "Hvala ni za šta, Alberto"

Navijači Ajntrahta i njihova poruka za Alberta Rijeru Foto: Gerhard Schultheiß / imago sportfotodienst / Profimedia

Direktor preuzeo odgovornost

Posle svega, početkom oktobra 2026. sportski direktor Ajntrahta Markus Kreše priznao je da je dovođenje Alberta Rijere bila greška i preuzeo odgovornost na sebe. Nije potvrdio da su svađe u svlačionici bile jedini, ili glavni razlog rastanka.

- Bila je to moja pogrešna odluka. Taj potez nije uspeo i gledano unazad, nije bio ispravan. Na kraju se mora reći da je verovatno bio pogrešan trenutak da Albert dođe kod nas - kazao je Kreše za portal Šport1.