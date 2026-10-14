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Mančester siti suočava se sa mogućim drakonskim kaznama zbog navodnih finansijskih malverzacija, a rasplet ovog slučaja sa nestrpljenjem iščekuju ljubitelji fudbala širom sveta. U igri su ogromna novčana kazna, oduzimanje bodova, pa čak i izbacivanje iz Premijer lige!

Dok se čeka konačna odluka, predsednik regulatornog tela engleskog fudbala Dejvid Kogan poslao je jasnu poruku: neće dozvoliti političko mešanje u postupak, čak ni po cenu sopstvene funkcije.

Sitiju prete drakonske kazne

Mančester siti, klub iza kojeg stoji vlasnički kapital povezan sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima, suočen je sa optužbama za brojna kršenja finansijskih pravila Premijer lige.

Nezavisni panel utvrdio je nepravilnosti koje se odnose na finansijsko izveštavanje i informacije o prihodima, a slučaj obuhvata period od 2009. do 2018. godine. Prema navodima iz postupka, sporne su i informacije koje je klub dostavljao u vezi sa finansijama i određenim sponzorskim ugovorima.

U tom periodu Siti je osvojio tri titule prvaka Engleske i doveo brojne svetske fudbalske zvezde. Zbog toga bi konačna odluka mogla da ima ogromne posledice ne samo po klub već i po čitavu ligu.

Ipak, konačan rasplet još nije poznat, pošto se čeka ishod žalbenog postupka Mančester sitija.

"Ako bude političkog pritiska, podneću ostavku!"

Dejvid Kogan jasno je stavio do znanja da regulatorno telo mora da ostane potpuno nezavisno, bez obzira na političke i ekonomske odnose Velike Britanije i Ujedinjenih Arapskih Emirata.

"Naša nezavisnost je apsolutna, kao i moja lična nezavisnost. Jasno sam stavio do znanja da bi svaki oblik političkog mešanja u naš rad doveo do moje ostavke na ovu funkciju. To u potpunosti podržavam. Da budem sasvim jasan, nismo bili izloženi apsolutno nikakvom političkom pritisku u ovom, niti u bilo kom drugom pitanju", poručio je Kogan.

Njegova izjava dodatno je podgrejala interesovanje za slučaj koji bi mogao da postane jedan od najznačajnijih disciplinskih procesa u istoriji engleskog fudbala.

1/7 Vidi galeriju Mančester siti, stadion Etihad Foto: Molloy/ProSports / Shutterstock Editorial / Profimedia, Martin Rickett, PA Images / Alamy / Profimedia, Conor Molloy / imago sportfotodienst / Profimedia

Navijači traže najstrožu kaznu

Dok se čeka konačna odluka, među navijačima se vode žestoke rasprave o tome kakva bi kazna bila primerena ukoliko se utvrde sva sporna kršenja pravila.

Pojedini smatraju da bi Mančester siti trebalo izbaciti iz Premijer lige, dok drugi čekaju da se završi žalbeni postupak i da nadležni organi saopšte konačan stav.

Jedno je sigurno: odluka u ovom slučaju mogla bi da ostavi dubok trag na engleskom fudbalu. Za Mančester siti ulog je ogroman, a za rukovodstvo Premijer lige ovo je test kredibiliteta i dosledne primene finansijskih pravila.