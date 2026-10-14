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Pored dešavanja u srpskom fudbalu, Bogdanović se osvrnuo i na situaciju u Hrvatskoj. Ocenivši da je tamošnji nacionalni tim u padu nakon osvajanja dve uzastopne medalje na svetskim prvenstvima, istakao je da ne razume odluku da Slaven Bilić bude imenovan za novog selektora.

"Sad moram da zakuvam i sa Hrvatima", nasmejao se Bogdanović koji je u podkastu učestvovao baš posle najgore utakmice u istoriji reprezentacije Hrvatske - poraza od Engleske 7:0 u Rijeci.

1/6 Vidi galeriju Rade Bogdanović Foto: Printskrin, Printscreen/RTS, Printscreen

"Očekivano je to bilo, zgazili su ih Englezi. Moram da se vratim na jednu stavku. Vidi, da budeš trener i selektor, moraš da budeš non-stop u materiji, da pratiš i da budeš u poslu svakodnevnom. Ako ne radiš, bar snimaš, pratiš i čekaš šansu", rekao je Bogdanović i istakao Bilića u prvi plan:

"Ne može selektor da bude čovek sam minđušom u ušima i da vodi podkast, da intervjuiše svetske zvezde, pa te postave posle Dalića. Nije lako sesti na tu klupu, ako si pošten i iskren, posebno nakon čoveka koji je bio drugi i treći na svetu. Treba to reći iskreno. Loše su odigrali jer su taktički užasno stajali i stavio je sve fudbalske znalce, spora odbrana i nema trkača. Bilić je inteligentan, profesor mu je bio profesor, završio je fakultet, fin je dečko, ali sam i ja pa sedim ovde. Nagledao sam se diploma koliko hoćeš".

1/5 Vidi galeriju Slaven Bilić izabran za selektora Hrvatske Foto: MARKO PERKOV / AFP / Profimedia

Odluku Luke Modrića da nastavi da igra za reprezentaciju i u 41. godini, nekadašnji napadač vidi kao pogrešan korak.

"Hrvati imaju odbranu koja je spora, vezni red koji zna igrati fudbala, ali ne može da trči, imaju dobre krilne igrače, i na kraju napadače koji teško daju golove. Mislim da je Luka Modrić napravio jednu grešku, iako ima sjajnu karijeru, trebalo je da se oprosti. Bojim se da na velikim takmičenjima, a oni imaju srce, da bi Modrić mogao biti balast, jer vezni igrač mora trčati, a on je već u godinama", rekao je Bogdanović za "Klix.ba", pa dodao:

"Slaven Bilić je došao, nije lagano voditi podkast, ali je još teže biti selektor nakon pauze i mislim da i oni imaju kao tim dosta problema".

Ko je Slaven Bilić?

Slaven Bilić je rođen 1968. godine u Splitu, gde je odrastao u istoj zgradi sa Tonijem Kukočem. Fudbalski je ponikao u Hajduku, čiji je dres nosio od 1977. do 1993. godine, kada ostvaruje prvi inostrani transfer. Kao pouzdani defanzivac ostavio je dubok trag u nemačkom Karlsrueu, a potom i u Vest Hemu, gde i danas uživa status klupske ikone. Nastupao je i za Everton, da bi igračku karijeru završio sa 32 godine u matičnom Hajduku usled učestalih problema sa povredom leđa.

1/7 Vidi galeriju Slaven Bilić Foto: Simon Galloway, PA Images / Alamy / Profimedia, Kieran Cleeves / PA Images / Profimedia, Michael Zemanek / Shutterstock Editorial / Profimedia

Trenersku karijeru započeo je upravo na Poljudu, nakon čega preuzima mladu reprezentaciju Hrvatske. Godine 2006. dolazi na čelo seniorske selekcije "vatrenih". Njegov prvi mandat ostao je upamćen i po dramatičnom porazu od Turske u četvrtfinalu Evropskog prvenstva 2008. Hrvatska je povela u 119. minutu golom Klasnića, ali je Semih Šenturk izjednačio u 122. minutu, pa je Turska nakon boljeg izvođenja penala prošla dalje. Bilić je kasnije priznao da ga je taj šokantan rasplet proganjao godinama.

Nakon reprezentacije, trenerski put ga je vodio kroz Lokomotivu iz Moskve, Bešiktaš, Vest Hem, Vest Bromvič Albion i Votford, dok je radio i u Saudijskoj Arabiji vodeći Al Itihad i Al Fateh, što mu je bio poslednji klupski angažman 2024. godine.

Nakon što je ponovo preuzeo nacionalni tim od Zlatka Dalića, Bilić se odmah suočio sa pritiskom usled ubedljivih poraza od Španije (4:1) i Engleske (7:0), što je otvorilo spekulacije o njegovoj smeni. Na poslednjem susretu protiv Španije na Poljudu, Hrvatska je pružila bolju partiju i vodila golom Ivana Perišića, ali je Mikel Merino ulaskom sa klupe doneo preokret i pobedu gostima od 2:1.

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