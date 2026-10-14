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Fudbaler Barselone Lamin Jamal je napravio jedan od najboljih driblinga svih vremena.

Čak i u slučaju da ste pravi fudbalski fanatik, ovako nešto najverovatnije nikada niste videli.

Barselona je nakon preokreta pobedila Galatasaraj rezultatom 4:1, a Jamal je na ovoj utakmici upisao dve asistencije. Druga, za gol Entonija Gordona je prilično impresivna.

Jamal je napravio strašan dribling, "lažirao" je "rabonu", odnosno udarac nogom iza druge noge (najprostije rečeno), potom je imao i malo sreće da mu se odbije lopta koju je zatim na savršen način iskontrolisao. Prošao je pored protivničkog igrača, a onda loptu poslao ka Gordonu koji je postigao treći gol za Katalonce na utakmici.

Pogledajte nadrealan dribling Lamina Jamala:

"Rabona dribling"

Očekivano, mladi fudbaler je nakon utakmice dobio pitanja o driblingu koji je napravio.

"Kako opisujem taj dribling? Ne znam. Rekao bih da je to nešto kao rabona dribling. Ono što je važno je to da mi je omogućilo da pošaljem ključni pas ka Gordonu. Bilo je efektivno", poručio je Jamal i dodao:

1/5 Vidi galeriju Lamin Jamal na Mundijalu Foto: Eibner-Pressefoto/Scott Coleman / imago sportfotodienst / Profimedia

"Primetio sam u skorije vreme da se odbrambeni igrači često bacaju na zemlju čim stignem do aut-linije i to me je navelo da razmislim o primeni drugačijeg trika kako bi ih savladao".

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