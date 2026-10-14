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Fudbaler Mančester junajteda Lisandro Martinez oštro je kritikovao rukovodstvo kluba zbog toga što nisu pojačali tim nakon plasmana u Ligu šampiona.

Jučerašnji poraz od Atletiko Madrida rezultatom 2:0 znači da je Junajted sada vezao pet utakmica bez pobede.

Junajted je poslednju pobedu upisao protiv Sabaha 10. septembra. Jedina preostala pobeda Junajteda u devet mečeva ove sezone ostvarena je protiv novajlije u ligi, Ipsviča, na Old Trafordu, i to nakon preokreta.

Ovaj klub je prošle sezone zauzeo treće mesto u Premijer ligi i tako obezbedio povratak u Ligu šampiona posle tri godine.

"Iza nas je fantastična sezona, a sada očekujemo više od rukovodstva - više igrača koji će doneti konkurenciju, jer su i mnogi drugi timovi doveli dosta igrača", rekao je Martinez, a prenosi "BBC".

"Atletiko ima sjajan tim i zasluženo su pobedili. Očekujem više (ulaganja). Stopostotno. Očekujem više od našeg tehničkog direktora (Džejsona Vilkoksa)", dodao je on.

1/8 Vidi galeriju Lisandro Martinez Foto: Christopher Neundorf/EPA, ADAM VAUGHAN/EPA, JUANJO MARTIN/EFE

Istakao je i da igrači moraju da pruže više.

"Ali je takođe važno da, kada pravite snažan sastav, budete spremni za ovakve večeri. Lako je kriviti sada trenera ili igrače, ali moramo sagledati i druge aspekte", rekao je Martinez.

Martinesovo mišljenje delili su mnogi spoljni posmatrači, a pominje se i unutar samog kluba. Propust da se dovede podrška u napadu za Benjamina Šeška, kao i konkurencija na poziciji levog beka za Luka Šoa, i to u leto kada je Junajted potrošio 155 miliona funti na tri vezna igrača, zanemarivši sve ostale pozicije.

Stalno menjanje trenera

Manjinski vlasnik kluba ser Džim Retklif sedeo je u utorak na stadionu Metropolitano pored izvršnog direktora Junajteda Omara Berade.

U prethodne dve sezone smenjivali su trenere nakon što bi im pružili podršku prethodnog leta - Erik ten Hag je otpušten u oktobru 2024, pre nego što su u januaru 2026. godine smenjen i Ruben Amorim.

"Ne možete stalno da menjate, menjate, menjate trenere. Šta je sa drugim segmentima? Ne mogu da kažem više od toga", rekao je Martinez.

"Prošle sezone smo uradili sve, postavili smo temelje za stvaranje sjajnog tima", dodao je on.

Martinezovi komentari podsećaju na izjave njegovog saigrača iz reprezentacije Kristijana Romera, upućene upravi Totenhema prošle sezone. Romero je sada bio u sastavu Atletika protiv Junajteda, nakon što tokom leta prešao u Španiju.

U međuvremenu, Martinezu je ostala još jedna godina ugovora sa Junajtedom, a dogovor o produžetku saradnje još nije postignut.

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