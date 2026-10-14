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Španska teniska nada Rafael Hodar našao se u centru pažnje zbog nesportskog ponašanja na Mastersu u Šangaju!

Mladi as iznervirao se tokom meča sa Botikom van de Zandshulpom, grubo se obratio skupljaču lopti i zaradio opomenu sudije. Ipak, na kraju je uspeo da preokrene meč i plasira se u četvrtfinale!

Sraman ispad

Velika pobeda, ali i scena o kojoj se priča! Rafael Hodar nastavio je sjajan niz na Mastersu u Šangaju, pošto je savladao Holanđanina Botika van de Zandshulpa rezultatom 6:7 (4), 6:4, 6:2 i izborio plasman među osam najboljih. Međutim, njegov trijumf ostao je u senci neprijatnog incidenta na terenu.

Mladi Španac, koji ima samo 20 godina, nije uspeo da sakrije frustraciju u trenucima kada mu igra nije išla po planu. Posle izgubljenog prvog seta, nervoza je kulminirala na početku drugog, kada se obrušio na skupljača lopti zbog peškira.

"Daj mi je**ni peškir!" Sudija odmah reagovao

Incident se dogodio u ranoj fazi drugog seta. Hodar je propustio priliku da osvoji brejk, a zatim je, vidno iznerviran, zatražio peškir od skupljača lopti na neprimeren način.

"Daj mi je*eni peškir!", povikao je španski teniser, prema navodima medija koji su izveštavali o incidentu.

Sudija u stolici, Ekvadorac Džimi Pinoargote, razumeo je šta je Hodar rekao i odmah reagovao. Dodelio mu je zvaničnu opomenu zbog nesportskog ponašanja i jasno mu stavio do znanja da takav način obraćanja nije prihvatljiv.

"Razumem te, ali ne razgovaramo tako sa njima", poručio je sudija mladom teniseru.

Hodar nije bio zadovoljan odlukom i nastavio je da protestuje, tvrdeći da nije rekao ništa toliko loše i da je samo tražio peškir. Ipak, sudija nije promenio odluku.

Uprkos neprijatnoj sceni, Hodar je uspeo da se vrati u meč i pokaže zbog čega ga mnogi smatraju jednim od najzanimljivijih mladih igrača na ATP turu.

Nakon što je izgubio prvi set u taj-brejku, Španac je podigao nivo igre, osvojio naredna dva seta i slavio posle dva i po sata borbe. Drugi set dobio je sa 6:4, a u trećem je potpuno preuzeo kontrolu i slavio sa 6:2.

Ovo mu je bio treći uzastopni meč u Šangaju u kojem je uspeo da se vrati posle izgubljenog prvog seta, što dodatno govori o njegovoj borbenosti i mentalnoj snazi.

Veliki talenat, ali mora da kontroliše emocije

Hodar je ovom pobedom nastavio odličnu sezonu i izborio mesto u četvrtfinalu, gde ga čeka novi veliki izazov. Ipak, incident sa skupljačem lopti otvorio je pitanje njegovog ponašanja u trenucima najveće tenzije.

Mladi Španac nesumnjivo poseduje veliki kvalitet i sposobnost da se vrati iz teških situacija, ali ovakve scene mogu da bace senku na njegove rezultate. Na vrhunskom nivou ne odlučuju samo udarci i rezultati već i ponašanje, samokontrola i poštovanje prema svima koji učestvuju u meču.

Hodar je u Šangaju još jednom pokazao da ume da se izvuče iz gotovo izgubljene situacije. Sada ostaje da pokaže da može da zadrži hladnu glavu i kada mu stvari na terenu ne idu po planu.