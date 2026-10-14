NAĐ PREUZEO PARTIZAN! Ko je ovo očekivao?! Oglasila se i uprava crno-belih i objasnila IZNENAĐUJUĆU odluku!
- Željko Nađ je novi trener ŽFK Partizan, nakon što je klub raskinuo saradnju sa Zoranom Simeunovićem.
- Uprava je saopštila da je do razlaza došlo zbog organizacionih i konceptualnih razlika, a ne zbog rezultata.
- Cilj crno-belih ostaje ekspresan povratak u Super ligu, uz očekivanje boljih partija ekipe.
Neočekivane promene u Ženskom fudbalskom klubu Partizan.
Čelnici ove sekcije crno-belih prekinuli su saradnju sa Zoranom Simeunovićem, a na njegovo mesto doveli su doskorašnjeg trenera Milutinca, Željka Nađa.
Mnogi su mislili da su slabiji rezultati razlog za promenu, ali se sportska direktorka i kapitenka Partizana, Tijana Janković, oglasila i otkrila detalje ove iznenađujuće odluke.
- Sa trenerom smo se razišli na korektan način, zbog razlika organizacione i konceptualne prirode, a ne rezultatske - rekla je ona za Sportski žurnal, pa se osvrnula na novog trenera:
- Nađ je nekadašnji fudbaler, sa dugogodišnjim iskustvom u trenerskom radu sa mlađim kategorijama i ženskim ekipama. Poseduje UEFA A licencu, a tokom karijere bio je i u omladinskoj školi Partizana, Teleoptiku, Kuvajtu i Kazahstanu, kao i ŽFK Milutincu.
Ambicije kluba su jasne - povratak u društvo najboljih.
- Sve ostaje isto, i dalje je cilj da se ekspresno vratimo u Super ligu. Pri vrhu smo tabele i očekujemo da će ekipa igrati sve bolje - zaključila je Tijana Janković.
Kurir Sport / Sportski Žurnal
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