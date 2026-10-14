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Preživela je napad koji je mogao da joj uništi olimpijske snove, vratila se na led i osvojila srebro na ZOI u Lilehameru, a njena najveća rivalka našla se u središtu skandala koji je zauvek promenio njihove živote.

1/6 Vidi galeriju Legendarna klizačica Nensi Kerigan Foto: cw2 / Zuma Press / Profimedia, - / Bildbyran Photo Agency / Profimedia, VINCENT AMALVY / AFP / Profimedia

Legendarna američka klizačica Nensi Kerigan proslavila je 57. rođendan, a njeno ime ne pamti se samo po gracioznim nastupima, olimpijskim medaljama i osmesima kojima je osvajala publiku. Njena životna priča zauvek je obeležena jednim od najpoznatijih skandala u istoriji američkog sporta - napadom u Detroitu 6. januara 1994. godine, uoči američkog prvenstva u umetničkom klizanju.

Tog dana, dok su se najbolje američke klizačice pripremale za borbu za mesto u olimpijskom timu, dogodilo se nešto što je izgledalo kao scenario za kriminalistički film. Kerigan je nakon treninga napadnuta u hodniku dvorane. Nepoznati muškarac udario ju je palicom u predelu desnog kolena, a snimci njene reakcije ubrzo su obišli svet.

"Zašto? Zašto? Zašto ja?", pitala je uplakana Nensi, ne sluteći da će se narednih nedelja njeno ime naći na naslovnim stranama širom planete.

Napad joj je naneo povrede i primorao je da odustane od američkog prvenstva. Ipak, kosti joj nisu bile slomljene, a oporavak je tekao dovoljno dobro da se vrati na led i izbori nastup na Zimskim olimpijskim igrama u norveškom Lilehameru.

Ali ko je želeo da zaustavi jednu od najvećih američkih sportskih zvezda - i zašto se u središtu priče našla njena najveća rivalka?

Dve klizačice, dva potpuno različita sveta

Nensi Kerigan rođena je 13. oktobra 1969. godine u mestu Stounam, u američkoj saveznoj državi Masačusets. Odrastala je u porodici skromnijih mogućnosti, a njen otac Dan radio je kao zavarivač i dodatno se angažovao kako bi ćerki omogućio da trenira. Nensi je na led prvi put stala sa šest godina, a već kao tinejdžerka počela je da gradi put ka svetskom vrhu.

Rezultati su ubrzo stigli. Na Svetskom prvenstvu 1991. osvojila je bronzu, a godinu kasnije i bronzanu medalju na Olimpijskim igrama u Albervilu. Godine 1993. postala je američka šampionka, a njen uglađeni javni imidž doneo joj je i unosne reklamne ugovore.

Na drugoj strani bila je Tonja Harding – izuzetno talentovana klizačica, poznata po snažnim i tehnički zahtevnim skokovima, ali i po životu daleko od sveta koji je okruživao njenu rivalku. Harding je 1991. postala prva Amerikanka koja je uspešno izvela trostruki aksel na takmičenju. Iste godine osvojila je američko prvenstvo, dok je na Svetskom prvenstvu stigla do srebra.

Njihovo rivalstvo bilo je idealna priča za medije: dve vrhunske sportistkinje, različito poreklo, različiti imidži i isti olimpijski cilj. Međutim, niko nije mogao da pretpostavi koliko će se ta priča pretvoriti u skandal.

Napad u Detroitu: udarac koji je promenio sve

Šestog januara 1994. Kerigan je završila trening u dvorani Koba u Detroitu i krenula hodnikom. Tada joj je prišao napadač i udario je palicom u nogu, neposredno iznad kolena. Bio je to unapred organizovan napad, a istraga je ubrzo dovela do ljudi povezanih sa Džefom Gilulijem, bivšim suprugom Tonje Harding.

Istražitelji su otkrili da su Giluli i njegovi saradnici učestvovali u planiranju napada, sa namerom da Kerigan bude povređena i sprečena da se takmiči. Šon Ekart bio je deo zavere, dok je Šejn Stant fizički napao klizačicu, a njegov ujak Derik Smit pomogao u bekstvu.

Upravo je veza sa Tonjom Harding pretvorila slučaj u globalnu medijsku senzaciju. Pitanje koje je odjekivalo bilo je jednostavno: da li je Harding znala šta se sprema njenoj najvećoj rivalki?

1/8 Vidi galeriju Tonja Harding Foto: Profimedia

Tonja je negirala da je unapred znala za napad ili da ga je organizovala. Ipak, istraga je otkrila njenu umešanost u prikrivanje slučaja. U martu 1994. priznala je krivicu za ometanje istrage, a posledice su bile razorne po njenu sportsku karijeru.

Važno je, međutim, napraviti razliku između onoga što je dokazano i onoga što je ostalo predmet rasprava: Harding je priznala ometanje istrage, ali nije priznala da je naručila napad na Kerigan.

Olimpijski povratak i srebro koje je obišlo svet

Dok je afera punila naslovne strane, Nensi je imala samo jedan cilj – da se vrati na led. U tome je uspela. Uprkos povredi i ogromnom pritisku, izborila je mesto u američkom olimpijskom timu i otputovala u Lilehamer.

Kada su se dve rivalke ponovo našle na istom ledu, pažnja javnosti bila je ogromna. Svaki njihov pokret pratile su kamere, a takmičenje u ženskom umetničkom klizanju postalo je mnogo više od sportskog događaja.

Kerigan je odradila sjajan nastup i osvojila srebrnu medalju. Zlato je pripalo Ukrajinki Oksani Bajul, dok je Tonja Harding završila na osmom mestu. Nensi nije ostvarila najveći san, olimpijsko zlato, ali je posle napada i svega što je prošla stigla do novog odličja.

Harding se, s druge strane, suočila sa sportskim i pravnim posledicama skandala. Dobila je uslovnu kaznu i novčanu kaznu, a Američka klizačka asocijacija naknadno joj je oduzela nacionalnu titulu iz 1994. i doživotno je isključila iz svog takmičarskog članstva.

Šta je bilo posle skandala?

Za Nensi je olimpijsko srebro predstavljalo jedan od najdramatičnijih trenutaka karijere. Posle takmičarskog klizanja nastupala je u ledenim šou-programima i televizijskim projektima, a 2004. primljena je u Kuću slavnih američkog umetničkog klizanja. Udala se za Džerija Solomona, svog bivšeg agenta, i dobila troje dece.

Godinama kasnije govorila je da ne želi da joj život bude definisan samo napadom iz 1994. godine. U intervjuu za ABC 2009. istakla je da se usredsredila na porodicu i da ne želi da troši vreme vraćajući se negativnim događajima iz prošlosti.

Tonja Harding ostala je, međutim, zauvek povezana sa skandalom koji je obeležio njenu karijeru. Njena priča kasnije je ponovo dospela u centar pažnje kroz dokumentarne i igrane filmove, među kojima je i film „Ja, Tonja“ iz 2017. godine.

Više od tri decenije kasnije, slučaj Nensi Kerigan i Tonje Harding i dalje intrigira javnost. Bio je to sudar sportskog talenta, ambicije, nasilja i medijske groznice - priča u kojoj je jedan udarac u hodniku promenio tok dve sportske karijere i zauvek ostao deo istorije olimpijskog sporta.