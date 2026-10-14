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Na današnji dan, 14. oktobra 2014. godine, Beograd je bio poprište jednog od najkontroverznijih incidenata u istoriji evropskog fudbala!

Utakmica Srbije i Albanije na stadionu Partizana prekinuta je nakon što se iznad terena pojavio dron sa zastavom takozvane "Velike Albanije". Iza akcije stajao je Ismail Morina, koji je letelicom, prema medijskim izveštajima, upravljao sa krova crkve u blizini stadiona.

1/3 Vidi galeriju Stefan Mitrović spustio albansku zastavu na zemlju! Foto: Reuters

Dron iznad stadiona pokrenuo haos

Utakmica kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2016. godine igrala se 14. oktobra 2014. na stadionu Partizana. U trenutku incidenta rezultat je bio 0:0, a u 42. minutu iznad terena pojavio se dron na kojem je bila okačena zastava sa simbolima i mapom takozvane „Velike Albanije“.

Srpski reprezentativac Stefan Mitrović uhvatio je letelicu i skinuo zastavu, nakon čega je došlo do sukoba sa albanskim fudbalerima koji su pokušali da je uzmu. Situacija je ubrzo eskalirala, navijači su ušli na teren, a utakmica je prekinuta i nije nastavljena.

Sa krova crkve upravljao dronom

Iza incidenta koji je prekinuo utakmicu Srbije i Albanije 2014. godine stajao je Ismail Morina, Albanac koji je privukao pažnju javnosti nakon što je izveo akciju sa dronom iznad stadiona Partizana. On je letelicom upravljao sa krova Crkve Svetog arhangela Gavrila u Humskoj ulici, nedaleko od stadiona, dok je iznad terena lebdela zastava takozvane "Velike Albanije".

Kako je Morina kasnije objašnjavao u intervjuima, ideja za ovu akciju nastala je nakon žreba za kvalifikacije, a na njegovu odluku uticali su i raniji događaji. Kao jedan od motiva naveo je incident iz Đenove 2010. godine, kada je, prema njegovim rečima, spaljena albanska zastava tokom utakmice Italije i Srbije. Godinama kasnije, Morina se osvrnuo i na način na koji je izveo akciju, priznajući da mu je žao što se popeo na crkvu i zbog toga zatražio oproštaj.

1/6 Vidi galeriju Ismail Morina Foto: Facebook/Ismail Morina - Ballisti, AP, Printskrin

U izjavi koju su preneli mediji rekao je da mu je žao ako su se vernici uvredili zbog toga što se popeo na verski objekat i zatražio oproštaj.

"Žalim zbog jedne jedine stvari. Što sam se popeo na crkvu. Ako su se Srbi vernici uvredili zbog toga, žao mi je. Tražim oproštaj", poručio je svojevremeno Morina.

Istovremeno, u toj izjavi nije izrazio kajanje zbog same akcije sa dronom, već je rekao da je na nju ponosan.

Kazne, žalbe i preokret za zelenim stolom

Posle incidenta usledile su disciplinske mere. UEFA je prvobitno registrovala utakmicu službenim rezultatom 3:0 za Srbiju, ali je istovremeno Fudbalskom savezu Srbije oduzela tri boda, izrekla mu novčanu kaznu od 100.000 evra i naložila da naredne dve domaće utakmice u takmičenjima UEFA igra bez publike. Albanski savez takođe je kažnjen sa 100.000 evra.

Međutim, usledio je veliki preokret. Sud za sportsku arbitražu (CAS) je 10. jula 2015. godine preinačio odluku i dodelio Albaniji pobedu službenim rezultatom 3:0. Disciplinske kazne izrečene Srbiji ostale su na snazi, a novčana kazna albanskom savezu je potvrđena.

Incident koji je ostavio dubok trag

Dvanaest godina kasnije, scene sa stadiona Partizana i dalje se pamte – dron sa zastavom takozvane „Velike Albanije“, prekid utakmice, sukobi na terenu i odluka koja je promenila konačan ishod meča. Incident iz Beograda prerastao je u međunarodni skandal čije su posledice obeležile fudbalske odnose Srbije i Albanije, a događaji od 14. oktobra 2014. ostali su upisani među najkontroverznije trenutke evropskog fudbala.