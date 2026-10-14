Slušaj vest

Veliki udarac za Bešiktaš pred gostovanje Hofenhajmu u drugom kolu Lige Evrope - srpski napadač Dušan Vlahović ne putuje sa ekipom u Nemačku. Premda se u prvi mah posumnjalo na povredu mišića, uzrok izostanka je iznenadna i teška stomačna infekcija.

Odsustvo prvog strelca ekipe izazvalo je veliku zabrinutost među navijačima nakon što se Vlahović nije pojavio na poslednjem treningu pred polazak. Medijska nagađanja ubrzo je presekla lekarska služba istanbulskog kluba saopštenjem da je srpskom fudbaleru dijagnostikovan akutni virusni gastroenteritis. Agresivna infekcija praćena je visokom temperaturom, iscrpljenošću i dehidratacijom, zbog čega je svaki fizički napor onemogućen.

- Lečenje našeg fudbalera Dušana Vlahovića, kome je dijagnostikovan virusni gastroenteritis, nastavlja se pod stalnim nadzorom medicinskog tima. Zbog toga on nije uvršten u tim za meč protiv Hofenhajma - potvrdili su zvanično iz istanbulskog kluba.

1/5 Vidi galeriju Dušan Vlahović Foto: Yagiz Gurtug/PS Images / imago sportfotodienst / Profimedia, Burak Basturk / SPP / imago sportfotodienst / Profimedia, Burak Basturk/SPP / Shutterstock Editorial / Profimedia

Za šefa struke Vinćenca Italijana ovo je ozbiljan problem, budući da je Vlahović u sjajnoj formi od početka sezone - postigao je šest golova na pet utakmica, pogađajući mrežu na svakih 62 minuta. Situaciju dodatno otežava činjenica da su poslednji trening zbog povreda propustili i Vaclav Černi i Milot Rašica, pa je Bešiktaš pred zahtevno evropsko gostovanje praktično ostao bez kompletne navale.

Medicinski tim je odlučio da Vlahović ostane u Istanbulu na terapijama i infuzijama kako bi se što pre oporavio za nastavak domaćeg šampionata.

BONUS VIDEO: