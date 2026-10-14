Golman Peter Gulači propustio je Ligu šampiona zbog oružane provale u njegovu kuću, što je šokiralo fudbalsku javnost.
Fudbal
KLUB POSLE UTAKMICE OTKRIO PRAVU ISTINU I ONA JE JEZIVA! Nije branio u Ligi šampiona, a onda je otkriveno kakav horor je preživeo
Slušaj vest
Golman fudbalskog kluba Viljareal Peter Gulači propustio je utakmicu Lige šampiona protiv Napolija zbog oružane provale u njegovu kuću, saopštio je klub.
Španski mediji su u utorak kasno uveče preneli da su naoružani muškarci upali u kuću mađarskog golmana, dok je on bio u kući sa suprugom i dvoje dece.
Incident se navodno dogodio u noći između ponedeljka i utorka.
Golman Peter Gulači, golman Viljareala Foto: Dennis Agyeman/AFP7 / Shutterstock Editorial / Profimedia
Vidi galeriju
Nema izveštaja o povređenima.
Klub je pre utakmice Lige šampiona saopštio da 36-godišnji Gulači neće biti u sastavu "iz ličnih razloga". Luiz Žunior je branio za Viljareal zbog Gulačijevog odsustva.
Viljareal je na svom terenu pobedio Napoli rezultatom 3:1.
Bonus video:
Reaguj
Komentariši