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Golman fudbalskog kluba Viljareal Peter Gulači propustio je utakmicu Lige šampiona protiv Napolija zbog oružane provale u njegovu kuću, saopštio je klub.

Španski mediji su u utorak kasno uveče preneli da su naoružani muškarci upali u kuću mađarskog golmana, dok je on bio u kući sa suprugom i dvoje dece.

Incident se navodno dogodio u noći između ponedeljka i utorka.

1/4 Vidi galeriju Golman Peter Gulači, golman Viljareala Foto: Dennis Agyeman/AFP7 / Shutterstock Editorial / Profimedia

Nema izveštaja o povređenima.

Klub je pre utakmice Lige šampiona saopštio da 36-godišnji Gulači neće biti u sastavu "iz ličnih razloga". Luiz Žunior je branio za Viljareal zbog Gulačijevog odsustva.

Viljareal je na svom terenu pobedio Napoli rezultatom 3:1.

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