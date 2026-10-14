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Gol sa utakmice Lige šampiona u Azerbejdžanu je izazvao puno pažnje.

Sabah je ostvario prvu pobedu u Ligi šampiona u klupskoj istoriji i to tako što su u 2. kolu ovog takmičenja pobedili Slaviju iz Praga kao domaćini rezultatom 2:0.

Ekipa iz Bakua je stigla do trijumfa golovima Kahuma Parisa u 49. i Džoj Lansa Mikela u 88. minutu utakmice.

Drugi pogodak na ovom meču je prilično komičan.

Najpre je golman Slavije loše reagovao i ostavio gol potpuno praznim, a onda je David Mozes, fudbaler gostiju bio katastrofalno loš pred golom svog tima.

Mozes je ispratio akciju rivala i pozicionirao se na pravo mesto, ali onda je očajno odreagovao i lopta je posle njegovog poteza ušla u gol, iako je pitanje da li bi uopšte završila u mreži.

Pogledajte gol na utakmici Sabah - Slavija Prag:

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