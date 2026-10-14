Fudbal
I OVO JE LIGA ŠAMPIONA! Evropa se smeje scenama i golu sa utakmice elitnog fudbalskog ranga...
- Sabah je u 2. kolu Lige šampiona u Azerbejdžanu pobedio Slaviju Prag 2:0 i upisao prvu pobedu u klupskoj istoriji u ovom takmičenju.
- Drugi gol izazvao je pažnju zbog loše reakcije golmana Slavije i nespretnog poteza Davida Mozesa, posle kog je lopta završila u mreži.
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Gol sa utakmice Lige šampiona u Azerbejdžanu je izazvao puno pažnje.
Sabah je ostvario prvu pobedu u Ligi šampiona u klupskoj istoriji i to tako što su u 2. kolu ovog takmičenja pobedili Slaviju iz Praga kao domaćini rezultatom 2:0.
Ekipa iz Bakua je stigla do trijumfa golovima Kahuma Parisa u 49. i Džoj Lansa Mikela u 88. minutu utakmice.
Drugi pogodak na ovom meču je prilično komičan.
Najpre je golman Slavije loše reagovao i ostavio gol potpuno praznim, a onda je David Mozes, fudbaler gostiju bio katastrofalno loš pred golom svog tima.
Mozes je ispratio akciju rivala i pozicionirao se na pravo mesto, ali onda je očajno odreagovao i lopta je posle njegovog poteza ušla u gol, iako je pitanje da li bi uopšte završila u mreži.
Pogledajte gol na utakmici Sabah - Slavija Prag:
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