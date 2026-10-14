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Ruski teniser Danil Medvedev plasirao se u četvrtfinale masters turnira u Šangaju, pošto je pobedio Grka Stefanosa Cicipasa sa 6:4, 7:5.

Meč Medvedeva i Cicipasa, petog i 43. tenisera sveta, trajao je sat i 24 minuta. Bio je ovo njihov 16. međusobni duel i 11. pobeda Medvedeva.

Za ovu, četvrtu pobedu u poslednjih pet mečeva protiv Cicipasa, ruskom teniseru je bio dovoljan po jedan brejk u oba seta.

Danil Medvedev Foto: Charles Baus/CSM / Shutterstock Editorial / Profimedia

Medvedev je bio sjajan na servisu, pošto se nije suočio ni sa jednom brejk loptom, dok je napravio osam neiznuđenih grešaka manje (10:18).

Za plasman u polufinale mastersa u Šangaju, Medvedev boriti sa pobednikom meča Tomi Pol - Zizu Bergs.

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Bonus video:

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Danil Medvedev  Izvor: Youtube/ Australian Open TV