Šangaj
MEDVEDEV SLOMIO CICIPASA! Rus stigao do četvrtfinala
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Ruski teniser Danil Medvedev plasirao se u četvrtfinale masters turnira u Šangaju, pošto je pobedio Grka Stefanosa Cicipasa sa 6:4, 7:5.
Meč Medvedeva i Cicipasa, petog i 43. tenisera sveta, trajao je sat i 24 minuta. Bio je ovo njihov 16. međusobni duel i 11. pobeda Medvedeva.
Za ovu, četvrtu pobedu u poslednjih pet mečeva protiv Cicipasa, ruskom teniseru je bio dovoljan po jedan brejk u oba seta.
Danil Medvedev Foto: Charles Baus/CSM / Shutterstock Editorial / Profimedia
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Medvedev je bio sjajan na servisu, pošto se nije suočio ni sa jednom brejk loptom, dok je napravio osam neiznuđenih grešaka manje (10:18).
Za plasman u polufinale mastersa u Šangaju, Medvedev boriti sa pobednikom meča Tomi Pol - Zizu Bergs.
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