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Ruski teniser Danil Medvedev plasirao se u četvrtfinale masters turnira u Šangaju, pošto je pobedio Grka Stefanosa Cicipasa sa 6:4, 7:5.

Meč Medvedeva i Cicipasa, petog i 43. tenisera sveta, trajao je sat i 24 minuta. Bio je ovo njihov 16. međusobni duel i 11. pobeda Medvedeva.

Za ovu, četvrtu pobedu u poslednjih pet mečeva protiv Cicipasa, ruskom teniseru je bio dovoljan po jedan brejk u oba seta.

1/11 Vidi galeriju Danil Medvedev Foto: Charles Baus/CSM / Shutterstock Editorial / Profimedia

Medvedev je bio sjajan na servisu, pošto se nije suočio ni sa jednom brejk loptom, dok je napravio osam neiznuđenih grešaka manje (10:18).

Za plasman u polufinale mastersa u Šangaju, Medvedev boriti sa pobednikom meča Tomi Pol - Zizu Bergs.

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