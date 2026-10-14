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Srpski fudbaler Strahinja Pavlović produžio je ugovor sa Milanom do 30. juna 2031. godine, uz opciju dodatnog nastavka saradnje.

"Otkako se pridružio Milanu u julu 2024. godine, Strahinja je nastavio da napreduje i izrastao u ključnu figure tima, zahvaljujući svom profesionalizmu, harizmi i liderstvu, kao i snažnom osećaju pripadnosti koji ga odlikuje kako na terenu, tako i van njega", naveo je klub u saopštenju.

Nekadašnji fudbaler Partizana je do sada odigrao 80 utakmica za Milan, od čega 75 kao starter, i postigao je sedam golova.

"Ovo produženje ugovora predstavlja nastavak puta koji je započet pre dve godine i postavlja temelje za budućnost, odražavajući ambiciju da nastave da se zajednički nastavi napred i ostvare novi uspesi", navodi se u saopštenju Milana.

1/5 Vidi galeriju Strahinja Pavlović na utakmici Milan - Đenova Foto: Fabrizio Andrea Bertani / imago sportfotodienst / Profimedia, Marco Canoniero / Alamy / Profimedia, IPA / Sipa Press / Profimedia

Velika povišica

Prema najavama od ranije, za Pavlovića su Rosoneri spremili ozbiljnu povišicu.

Ako je verovati "Gazeti delo Sport" Pavlović je imao zaradu od oko 1,7 miliona evra po sezoni. što je suma koja nije previsoka za današnje tržište i igrača sa kvalitetima koje ima reprezentativac Srbije.

Zato su u klubu, navodno, razmišljalo o dvostruko većoj plati, a spekuliše se da je upravo takav ili sličan dogovor i postignut.

Gol sezone

Srpski reprezentativac je nagrađen za najbolji gol kluba u sezoni 2025/26, zahvaljujući spektakularnom pogotku protiv Torina.

Pavlović je tada fantastično pogodio sa više od 30 metara i pomogao Milanu da stigne do pobede rezultatom 3:2.

Srpski štoper je priznanje primio tokom ceremonije "Gentleman Fair Play Award" u Milanu, gde je govorio i o saradnji sa trenerom Rubenom Amorimom.

Pavlović je istakao da sa portugalskim stručnjakom ima odličan odnos, a kroz šalu je otkrio i da bi zbog golova i asistencija možda mogao da dobije novu ulogu.

"Imamo sjajan odnos sa trenerom. Posle prošlogodišnjeg gola, za koji sam sada dobio nagradu, i asistencije za Kristijana Pulišića na poslednjoj utakmici, možda bi trebalo da odem kod njega i pitam ga da me stavi malo bliže protivničkom golu", našalio se Pavlović.

Srpski reprezentativac je tokom prethodnog leta bio povezivan sa odlaskom iz Milana, ali je ostao na San Siru i ove sezone zauzima važno mesto u ekipi.

Pavlović je tokom ceremonije govorio i o Ramosu, koji je tokom reprezentativne pauze pokazao odličnu golgetersku formu.

"Ramos je bio veoma dobar u reprezentaciji. Nadamo se da će tako nastaviti i sa nama. Golovi će doći, i njegovi i naši", poručio je Pavlović.

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