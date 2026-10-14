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Milan Borjan, nekadašnji kapiten Crvene zvezde, odgovorio je na pitanje o situaciji u kojoj se našao Aleksandar Katai.

Podsetimo, fudbaler crveno-belih je kažnjen odlukom trenera Alberta Rijere, a neće biti u sastavu za utakmicu protiv Lugana, pošto se njegovo ime nije našlo na spisku putnika u Švajcarsku gde će Zvezda u četvrtak odigrati prvu utakmicu u Ligi konferencije.

Situacija oko Kataija je izazvala brojne reakcije, a oglasio se i Borjan.

"Nikada nisam i neću da komentarišem odluke trenera. Aleksandar Katai je moj veliki prijatelj, simbol Crvene zvezde i jedan od miljenika navijača. Zaslužuje veliko poštovanje", rekao je Milan Borjan za "Spoirtski žurnal".

Šta je Rijera rekao?

Španac na klupi Crvene zvezde je poručio da Katai nije izbačen iz tima i da disciplina važi za sve, pa čak za njega kao trenera.

"Postoje dva načina da se pristupi ovakvoj situaciji. Jedan je da se stalno postavlja pitanje šta se dogodilo, a drugi da se bavimo samim problemom i razlozima zbog kojih je do toga došlo. Piše se da je izbačen iz tima, to nije tačno. Katai nije izbačen iz tima, trenira sa nama. Trenira bolje nego ikad i veoma sam zadovoljan s te strane. Od prvog dana pravila discipline moraju da se poštuju, to važi i za mene. Ako kasnim ili ne ispunim svoje obaveze, pravila važe i za mene, dakle ista su za sve", rekao je Rijera u intervjuu za "Novosti".

"Kapiteni moraju da budu primer ostalima"

Španski stručnjak potom je objasnio šta je konkretno zamerio Kataiju i zbog čega je smatrao da je kazna neophodna. Posebno je istakao odgovornost koju nosi kapitenska traka, naglasivši da ona nije privilegija, već obaveza da se ostatku ekipe pokaže pravi primer.

"Veoma je jednostavno, posle utakmice videli smo njegovu burnu reakciju. Na polju discipline svi smo jednaki, a kapiteni još više moraju da paze, jer sam im i u pojedinačnim razgovorima rekao da traka nije privilegija, nego moraju da budu primer ostalima. Imaju još veću odgovornost, pošto su kapiteni u velikom klubu. Od kapitena tražim da budu primeri ostatku tima".

1/9 Vidi galeriju Aleksandar Katai Foto: Dragan Tesic, Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

"Malo žustrije je reagovao posle zamene, što ume da bude normalno za igrača, ali se meni to nije svidelo, ne samo zato što je Katai to uradio. Ne bi mi se dopalo ni da je bilo koji drugi fudbaler to učinio. Aleksandar je prihvatio odluku i svestan je da to ne može da radi. Ne odnosi se to samo na njega, niko ne sme tako da se ponaša, jer niko nije važniji od bilo koga drugog. Titule osvaja tim, a ne pojedinac, trebaju mi svi, imamo mnogo utakmica pred nama".

"Kažnjen je samo zbog njegovog ponašanja koje nije bilo profesionalno, nije odstranjen. Neću prihvatiti nijedno ponašanje koje nije profesionalno, nikada. Svi moraju da budu profesionalci 24 sata dnevno", poručio je trener Crvene zvezde.

Katai se vraća već u nedelju

Rijera je potvrdio da između njega i Kataija ne postoji dodatni problem i da je situacija razjašnjena. Prema njegovim rečima, fudbaler je prihvatio kaznu i svestan je da je pogrešio, zbog čega se očekuje da se već za vikend ponovo nađe u timu.

"Prihvatio je da bude van tima na dve utakmice i u nedelju će se opet naći u timu, ne postoji problem između nas. Prihvatio je odluku jer zna da nije smeo tako da postupi. Zamislite da se stvori drama svaki put kada zamenim igrača, a imam pet izmena. Pričamo o kazni više, nego o ponašanju i razlogu".

1/6 Vidi galeriju Albert Rijera Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

"Poštovati odluke je u najboljem interesu za tim i klub. Želim da imam čistu i srećnu atmosferu u svlačionici. Znam da igrači žele da igraju 90 minuta, ali to je nemoguće. Došao sam ovde da pobeđujem, a ne da stičem prijatelje. Na kraju možemo da postanemo prijatelji, ali klub me je doveo da ostvarimo zajedničke ciljeve i to želim da uradim. Donosiću odluke koje vode pobedama i uradiću sve što je potrebno da bismo pobeđivali", istakao je Rijera.

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