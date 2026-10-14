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Milenković je prethodno je propustio nekoliko mečeva engleskog kluba, ali i četiri utakmice reprezentacije Srbije u A diviziji Lige nacija.

Nikola Milenković protiv Sautemptona Foto: Manjit Narotra / imago sportfotodienst / Profimedia, Lee Keuneke/Every Second Media/S / Shutterstock Editorial / Profimedia

Delovalo je da se bliži povratku, pošto je tokom reprezentativne pauze odigrao poluvreme na prijateljskom meču sa Svonsijem.

Ipak, na timskom treningu došlo je do novog problema. Trener Notingem Foresta potvrdio je da Milenković ima oštećenje kosti, koje mu izaziva jake bolove i onemogućava mu da trenira.

"Milenković se povredio u duelu na treningu. Ima oštećenje kosti i to je veoma bolna povreda, zbog koje ne može da trenira. Sigurno će propustiti narednu utakmicu", poručio je trener engleskog kluba.

Novi problem predstavlja udarac i za Forest, koji je računao na povratak jednog od lidera odbrane, ali i za reprezentaciju Srbije.

Selektor Veljko Paunović nadao se da će Milenković ponovo biti na raspolaganju za novembarske izazove, ali je njegov povratak sada pod znakom pitanja.

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