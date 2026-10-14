Slušaj vest

Prema navodima američkih medija, još nema čvrstih garancija da će bek biti spreman za start takmičenja, što predstavlja razlog za sve veću zabrinutost u redovima ekipe iz Los Anđelesa.

Sekston je propustio sve dosadašnje utakmice u predsezoni. Iako ga klub i dalje vodi kao igrača čije se stanje procenjuje iz dana u dan, njegov povratak na parket još nije izvestan.

Postoje, međutim, i određeni znaci ohrabrenja. Bek se pojavio na poslednjem šuterskom treningu Lejkersa i uspeo da uputi nekoliko šuteva, bez vidljivog zavoja ili steznika. Ipak, to nije bilo dovoljno da dobije zeleno svetlo za nastup protiv Golden Stejta u Las Vegasu.

Sekston je ovog leta stigao u Los Anđeles, nakon što je prošlu sezonu proveo nastupajući za Šarlot i Čikago. Na 68 utakmica prosečno je postizao 15,4 poena, uz 2,3 skoka i 3,3 asistencije po meču.

U Lejkersima se od njega očekuje značajan doprinos sa klupe i važna uloga u napadu druge petorke. Zbog toga bi njegovo eventualno odsustvo moglo da poremeti planove stručnog štaba već na samom početku sezone.

Lejkersi novu sezonu otvaraju 21. oktobra protiv Golden Stejta, a naredni dani mogli bi da budu presudni za Sekstonov oporavak. Ostaje da se vidi da li će uspeti da se vrati na vreme ili će ekipa morati da pronađe alternativno rešenje.