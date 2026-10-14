– Finalnu trku na Ada Huji vozio sam kako bih ispoštovao Savez i sve svoje kolege, da kažem konkurenciju, iako nisam imao potrebe, zbog velike bodovne prednosti, koju sam imao posle pretposlednje trke. Subotnje finale je poslužilo da i zvanično potvrdim titulu šampiona u senior rotaks konkurenciji za Otvoreno prvenstvo i nacionalni šampionat Srbije. Od šest trka koliko ih je bilo u kalendaru takmičenja vozio sam pet i osvojio 14 prvih mesta (po Pravilniku jedna trka podrazumeva tri vožnje) i jedno treće mesto i to „zahvaljujući“ odluci za zelenim stolom. Zbog upisa u Gimnaziju nisam vozio drugu Banja Luku, što mi se uklapa u bruto i neto bodove, jer se jedna trka odbija. U zbiru imam više od 100 bodova prednosti u odnosu na vicešampiona i sve pol pozicije tokom sezone 2026. Naravno, pored mog zalaganja na stazi veliku zahvalnost dugujem mehaničaru i mojoj porodici, naročito ocu Milanu koji je svakog vikenda bio uz mene – jasan je najbrži senior Srbije.