NOVOSAĐANIN DOMINIRAO: Uroš Bogdanić seniorski šampion Srbije
Posle finalne trke Otvorenog prvenstva i nacionalnog šampionata Srbije u karting disciplini održanoj minulog vikenda na kartodormu Ada Huja u Beogradu, Uroš Bogdanić je i zvanično proglašen za šampiona senior rotaks klase za sezonu 2026.
Titulu najbržeg seniora mladić iz Novog Sada osvojio je više nego ubedljivo i sasvim zasluženo, zahvaljujući ogromnom broju bodova na kraju sezone i pride svim najbržim vremenima na kvalifikacijama.
– Finalnu trku na Ada Huji vozio sam kako bih ispoštovao Savez i sve svoje kolege, da kažem konkurenciju, iako nisam imao potrebe, zbog velike bodovne prednosti, koju sam imao posle pretposlednje trke. Subotnje finale je poslužilo da i zvanično potvrdim titulu šampiona u senior rotaks konkurenciji za Otvoreno prvenstvo i nacionalni šampionat Srbije. Od šest trka koliko ih je bilo u kalendaru takmičenja vozio sam pet i osvojio 14 prvih mesta (po Pravilniku jedna trka podrazumeva tri vožnje) i jedno treće mesto i to „zahvaljujući“ odluci za zelenim stolom. Zbog upisa u Gimnaziju nisam vozio drugu Banja Luku, što mi se uklapa u bruto i neto bodove, jer se jedna trka odbija. U zbiru imam više od 100 bodova prednosti u odnosu na vicešampiona i sve pol pozicije tokom sezone 2026. Naravno, pored mog zalaganja na stazi veliku zahvalnost dugujem mehaničaru i mojoj porodici, naročito ocu Milanu koji je svakog vikenda bio uz mene – jasan je najbrži senior Srbije.
Sledi pauza, koja će poslužiti da se saberu utisci, ali i skroje planovi za narednu sezonu.
– Što se tiče naredne sezone plan je da ostanem u senior rotaks klasi i prosto potvrdim uspeh, a što se tiče bliže budućnosti, verujem da ću preći u trkačku spravu na četiri točka sa krovom, da se tako izrazim. Koja će to kategorija auto sporta biti u pitanju neka ostane da se vidi – poručio je mlađani Novosađanin Uroš Bogdanić.