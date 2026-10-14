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Dodatne tenzije izazvao je Amad Dijalo objavom na društvenim mrežama.

1/4 Vidi galeriju Foto galerija Lige šampiona Foto: Ryan Crockett / DeFodi Images / Profimedia, Spada / LaPresse / Profimedia, Bernd Feil/M.i.S. / imago sportfotodienst / Profimedia

Krilni napadač Junajteda oglasio se na društvenim mrežama uz poruku:

"Je**na sramota, nemam reči!"

Nije poznato da li je Dijalo mislio na igru svog tima, izjave saigrača Lisandra Martinesa ili stanje u klubu, prenose engleski mediji.

Fudbaler iz Obale Slonovače je protiv Atletika ušao sa klupe i odigrao poslednjih 25 minuta.

Martines je posle utakmice kritikovao klupsku upravu i sportskog direktora Džejsona Vilkoksa zbog transferne politike, istakavši da trener Majkl Kerik nije dobio dovoljnu podršku i da su ekipi potrebna pojačanja.

Njegove izjave naišle su na kritike Vejna Runija, koji smatra da bi mogle da naruše atmosferu u svlačionici.

"Mislim da je to pomalo nepoštovanje prema saigračima, jer praktično govori da nisu dovoljno dobri. Sada će biti samo još više buke, a igrači gube poverenje jedni u druge", poručio je nekadašnji napadač Junajteda.