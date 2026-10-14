POTPUNI HAOS U MANČESTER JUNAJTEDU: Ovo je sramota, nemam reči...
Dodatne tenzije izazvao je Amad Dijalo objavom na društvenim mrežama.
Krilni napadač Junajteda oglasio se na društvenim mrežama uz poruku:
"Je**na sramota, nemam reči!"
Nije poznato da li je Dijalo mislio na igru svog tima, izjave saigrača Lisandra Martinesa ili stanje u klubu, prenose engleski mediji.
Fudbaler iz Obale Slonovače je protiv Atletika ušao sa klupe i odigrao poslednjih 25 minuta.
Martines je posle utakmice kritikovao klupsku upravu i sportskog direktora Džejsona Vilkoksa zbog transferne politike, istakavši da trener Majkl Kerik nije dobio dovoljnu podršku i da su ekipi potrebna pojačanja.
Njegove izjave naišle su na kritike Vejna Runija, koji smatra da bi mogle da naruše atmosferu u svlačionici.
"Mislim da je to pomalo nepoštovanje prema saigračima, jer praktično govori da nisu dovoljno dobri. Sada će biti samo još više buke, a igrači gube poverenje jedni u druge", poručio je nekadašnji napadač Junajteda.