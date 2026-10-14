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Američka teniserka En Li plasirala se u osminu finala WTA turnira u Vuhanu, pošto je danas u drugom kolu pobedila Beloruskinju Arinu Sabalenku rezultatom 3:6, 6:4, 7:6 (7:5).

Arina Sabalenka na modnoj reviji u Milanu Foto: Valentina S. Frugiuele / Getty images / Profimedia, ARNOLD JEROCKI / Getty images / Profimedia, Stefania M. D'Alessandro / Getty images / Profimedia

 Meč je trajao dva sata i 28 minuta. Sabalenka je drugoplasirana teniserka sveta, dok se Li nalazi na 31. mestu WTA liste.

Američka teniserka će u osmini finala turnira u Kini igrati protiv Dženis Tjen iz Indonezije.

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Arina Sabalenka u haljini za Australijan open Izvor: Instagram