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Šahisti "Radnika" iz Surdulice prvaci su Superlige Srbije, dok je u ženskoj konkurenciji šampion postala ekipa "Čast i slava" iz Pirota.

1/7 Vidi galeriju Šah - prvenstvo Srbije 9. kolo Foto: Šahovski Savez Srbije

Za Šahovski klub "Radnik" nastupali su Ivan Ivanišević, Aleksandar Inđić, Robert Markuš, Dušan Popović, Ivan Čeparinov, Ivan Šarenac, Petar Spasić, Nebojša Ristić na čelu sa vođom ekipe Ivicom Veselinovim.

"ŠK 'Radnik' imao je velike ambicije i u tome smo uspeli, da na kraju uz veliku borbu ostvarimo dugogodišnju težnju da klub bude najbolji u Srbiji i da dođemo do vrha. Izuzetno bih pohvalio organizaciju turnira, opštinu Vrnjačka Banja, hotel 'Zepter', Šahovski savez Srbije koji su sve učinili da igrači budu zadovoljni", istakao je Veselinov.

Drugo mesto u muškoj konkurenciji zauzeo je tim "Radnički-Zmaj" iz Beograda, a treće mesto je pripalo ekipi "PTT" iz Beograda.

Za Šahovski klub "Čast i slava" iz Pirota su nastupale Alina Bivol, Elif Mehmed, Marija Manakova, Dajmante Daulite-Kornet i Dragana Pejić Ranđelović kao vođa ekipe.

"Od samog starta bilo je veoma borbeno, preživeli smo jedan težak poraz od Sirmijuma u petom kolu, ali na sreću devojke su se brzo oporavile i nastavile smo u istom ritmu i na veliku srecu i zadovoljstvo u četvrtoj sezoni konačno smo prvi", rekla je Pejić Ranđelović.

Drugu poziciju u ženskoj konkurenciji zauzela je ekipa "Sirmijum" iz Sremske Mitrovice, dok je treće mesto osvojio "OŠK Paraćin" iz Paraćina.

Pehare i medalje najbolje plasiranim ekipama uručili su predsednik ŠSS Andrija Jorgić, član opštinskog veća Vrnjačke Banje zadužen za oblast turizma, kulture i informisanja Milutin Dumanović i generalni menadžer Zepter Srbija Đorđe Rašić.