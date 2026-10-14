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Susret je prvobitno trebalo da počne u ponedeljak u 21.15, ali je termin pomeren na 22.15. Navijači koji su već bili na stadionu dobili su instrukcije da ostanu na svojim mestima dok nadležne službe ne procene situaciju.

Prema navodima iz izveštaja, upozorenja su usledila nakon lansiranja balističke rakete od strane Huta, što je izazvalo dodatnu zabrinutost zbog bezbednosti u regionu.

Dodatnu pažnju privukle su informacije britanskog „Sana“, prema kojima je nekoliko stranih fudbalskih zvezda navodno napustilo Saudijsku Arabiju zbog straha od dalje eskalacije sukoba i mogućeg zatvaranja aerodroma. Ipak, imena igrača koji su navodno otišli nisu objavljena.

Kristijano Ronaldo, međutim, ostao je u Saudijskoj Arabiji. Portugalski as član je Al Nasra od januara 2023. godine, a tokom boravka u toj zemlji više puta je govorio o svom odnosu prema novoj sredini.

„Portugalac sam, ali pripadam Kraljevini Saudijskoj Arabiji“, izjavio je Ronaldo.

1/5 Vidi galeriju Ronaldo u dresu Al Nasra, sezona 2026/27. Foto: Fayez Nureldine / AFP / Profimedia

U međuvremenu, saudijska liga odložila je i pojedine utakmice Al Hilala, Al Itihada i Al Ahlija. Prema zvaničnom obrazloženju lige, te odluke povezane su sa logističkim problemima nakon zatvaranja aerodroma, a ne sa bezbednosnim razlozima.

Situacija u Rijadu izazvala je veliku pažnju javnosti, a ostaje da se vidi da li će eventualna nova bezbednosna upozorenja uticati na raspored utakmica i boravak stranih fudbalskih zvezda u Saudijskoj Arabiji.