Američki teniser Tomi Pol plasirao se u četvrtfinale masters turnira u Šangaju, pošto je u osmini finala pobedio Belgijanca Zizua Bergsa rezultatom 7:6 (7:5), 6:4.
Tenis
SPEKTAKL U ŠANGAJU: Pol srušio Bergsa, a sada ga čeka Medvedev
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Meč je trajao sat i 51 minut. Pol je 17. teniser sveta, dok je Bergs 39. na ATP listi.
Oba tenisera su zadržala svoj servis u prvom setu, a Pol je posle taj-brejka bio bolji rezultatom 7:5.
Američki teniser je u drugom setu dva puta oduzeo servis Bergsu za pobedu i plasman među osam najboljih na turniru u Kini.
Pol će četvrtfinalu igrati protiv Danila Medvedeva, koji je ranije danas savladao Stefanosa Cicipasa sa 6:4, 7:5.
Preostala tri četvrtfinalna para čine: Aleksandar Zverev - Aleks de Minor, Rafael Hodar - Kasper Rud i Alehandro Davidovič Fokina - Artur Žea.
Masters turnir u Šangaju igra se za nagradni fond od 9.415.725 dolara.
(Tanjug)
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