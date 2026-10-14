Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Meč je trajao sat i 51 minut. Pol je 17. teniser sveta, dok je Bergs 39. na ATP listi.

Oba tenisera su zadržala svoj servis u prvom setu, a Pol je posle taj-brejka bio bolji rezultatom 7:5.

Američki teniser je u drugom setu dva puta oduzeo servis Bergsu za pobedu i plasman među osam najboljih na turniru u Kini.

Pol će četvrtfinalu igrati protiv Danila Medvedeva, koji je ranije danas savladao Stefanosa Cicipasa sa 6:4, 7:5.

Preostala tri četvrtfinalna para čine: Aleksandar Zverev - Aleks de Minor, Rafael Hodar - Kasper Rud i Alehandro Davidovič Fokina - Artur Žea.

Masters turnir u Šangaju igra se za nagradni fond od 9.415.725 dolara.

(Tanjug)