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Crvena zvezda nastavlja evropski izazov duelom protiv švajcarskog Lugana, a crveno-beli žele da stignu do važnog trijumfa i obraduju svoje navijače. Meč je na programu u četvrtak, 15. oktobra, od 18.45 časova, u okviru prvog kola ligaške faze Lige konferencije.

Odmah na početku konferencije Rijera je govorio o Katiju koji je suspendovan zbog nediscipline.

"Vama ću ponoviti treći put. Na ulazu stoje pravila. Ako to ne poštujete, kažnjavate sami sebe. Ja nisam diktator, nisam otac, ja sam trener. To sam im rekao prvog dana. Moji timovi su organizovani i vlada dobra atmosfera, jer sam na to fokusiran. Želim da moji timovi pobeđuju, da budemo nešto u Evropi i to je moj posao. Mislim da sam sa ovim pojasnio. Treba mi balans, stabilnost. Da bi bilo mirno ne može svako da radi šta hoće", jasan je Rijera, a potom se osvrnuo na meč sa Luganom.

Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

"Ovo je treći put u tri godine, eliminisao sam ih dvaput. Neću da kažem da treba da budu zabrinuti, ali poznajem ih. Njihov trener je dugo u klubu i mogao je da formira tim. To je bitno u fudbalu. Ja sam nov. Daleko smo od onoga što želim. Rekao sam da je cilj u maju da vidimo gde smo. To ne znači da treba da prestanemo da pobeđujemo. Sada je cilj da se fokusiramo u narednu fazu".

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"Ono što moramo da uradimo jeste da razmišljamo o fudbalu. Ovde nije reč o tuči, provokacijama... Fokus samo na ono što moramo da uradimo. Kažem igračima da moraju da znaju šta će da rade sa i bez lopte, onda dobiju samopouzdanje. Moramo da budemo 11 igrača na terenu. Trudim se da igrači ne prave takve greške".

Rijera je govorio i o Gudelju, Iliću...

"Ne mogu da vam dam informacije o Ristiću da li će igrati, ali sam veoma srećan njegovim napretkom. Bio je dugo bez 90 minuta igre, video sam da nije spreman. Ristić će igrati kada mi odlučimo, igraće kada bude spreman. To je moja odgovornost. Sada je top spreman. Gudelj, Gaštarov, Kostov... Volim igrače koji su gladni. Volim igrače koji su gladni, to je način na koji radim, slušaju me."